Spiller Quisling i ny storsatsning: – Kona vil helst at jeg flytter ut

Innspillingen av kinofilmen og TV 2 Play-serien «Quislings siste dager» er nå i gang.

Historien bygger i stor grad på dagboknotatene til presten Peder Olsen. Olsen var Vidkun Quislings sjelesørger etter at Quisling ble arrestert da andre verdenskrig endte, 8. mai 1945.

Olsen besøkte ham gjentatte ganger i fengselscella, og noterte sine inntrykk og opplevelser. Dagbøkene gir derfor ny og unik innsikt i Quisling som person, samt hvordan hans siste dager var før han ble henrettet i oktober 1945.

– Ikke en krigsfilm

– Dette er ikke en krigsfilm, sier regissør Erik Poppe (62) til TV 2 når vi møter ham på innspillingssettet i Oslo sentrum.

– Dette er et møte mellom humanisten og fascisten. Se for deg et heismøte hvor du plutselig blir stående fast mellom to etasjer, og den du står fast med er Putin. Hvordan ville den neste halvannen timen sett ut? sier Poppe.

Regissøren understreker dog at handlingen ikke bare finner sted på en fengselscelle.

– Dette er ikke noe kammerspill, men møtene mellom Quisling og Olsen er på mange måter ryggraden i historien vi forteller.

Godt forberedt

Skuespiller Gard B. Eidsvold spiller Vidkun Quisling i storsatsningen. Han har vært tilknyttet film- og serieprosjektet lenge, og har brukt mye tid og krefter på å forberede seg til rollen.

FØRES INN I RETTSLOKALET: Gard B. Eidsvold i karakter som Vidkun Quisling. Foto: Tore Waskaas / TV 2

Eidsvold har studert Quisling ved blant annet å lese bøker, høre radiotaler, samt se gamle Filmavisen-opptak.

– Men på et eller annet tidspunkt må jeg klippe den tråden og gjøre det til min egen reise. Dét er den største utfordringen, sier Eidsvold til TV 2.

– Innimellom går jeg kanskje tilbake for å hente helt konkrete ting som kan være nyttig, som for eksempel hvordan Quisling går opp trappen inn i en bygning, og fotografier av ham i fengselet som vi kan forsøke å etterskape.

– Kona vil helst at jeg flytter ut

Å ta et såpass dypdykk inn i norgeshistoriens kanskje mest forhatte person, er utfordrende for den rutinerte og erfarne skuespilleren. Det er også vrient for ham å legge Quisling til side når arbeidsdagen er over.

– Det er en belastning. Altså, det er ikke noe synd på meg, men det er et krafttak. Kona pleier å si at jeg går så inn i karakterene mine, at hun helst vil at jeg flytter ut – i hvert fall når jeg kommer hjem som Quisling! sier han og ler.

– Jeg blir jo rimelig oppslukt av det, og jeg ikler meg karakteren i sin helhet, både i bevegelser hjemme og måten jeg oppfører meg på. Men jeg har tidligere spilt rusbruker, så hun har bodd med meg sånn også, og det har gått bra, sier Eidsvold og refererer til teaterstykket «Verdiløse menn», hvor han spilte en av hovedrollene.

– En dypt interessant karakter

Anders Danielsen Lie (43) har de siste årene opplevd enorm suksess som skuespiller, særlig med den Oscar-nominerte Joachim Trier-filmen «Verdens verste menneske».

SPILLER PREST: Anders Danielsen Lie spiller Quislings sjelesørger, Peder Olsen, i den kommende filmen og TV-serien «Quislings siste dager». Foto: Tore Waskaas / TV 2

Lie, som også er allmennpraktiserende lege i Oslo, forteller til TV 2 at det var en «no-brainer» å takke ja til å rollen som presten Peder Olsen.

– Peder var sykehusprest med interesse for psykiatri, og han hadde egentlig en drøm om å bli lege. Og jeg er jo lege, så for meg er Peder en dypt interessant karakter. Det er noe med hans innstilling til prestegjerningen og hans arbeid som sjelesørger. I tillegg er jeg veldig interessert i andre verdenskrig og rettsoppgjøret. Og så er det fantastisk å få jobbe med Erik og Gard, et fantastisk team og fantastiske skuespillere.

Håper å lage et sannferdig portrett

I likhet med Eidsvold, har også Lie brukt mye tid på å lese seg opp og å sette seg dypt inn i historien og karakteren.

– Det er en kompleks prosess å bygge en karakter. Jeg gjør alltid så mye arbeid jeg kan for å gjøre karakterene mine så levende som mulig. Det er litt logikk og litt analyse, men det er også mye intuisjon, sier Lie.

Han tør ikke spekulere på eventuelt om, eller hvordan, kinopublikummet vil endre deres oppfatning av Vidkun Quisling etter å ha sett filmen eller serien.

– Det er tidlig å si, vi er jo bare noen uker ut i opptak. Selv om jeg kan manus godt, er det vanskelig å si noe om hva slags inntrykk publikum kommer til å sitte igjen med. Jeg liker at filmer og TV-serier kan være litt åpne, spesielt når de lages, og at man ikke lukker alle dører og trekker alle konklusjoner. Så det er et slags forskningsprosjekt for oss også. Jeg håper at vi klarer å lage et sannferdig portrett, sier Lie.

STOR PRODUKSJON: Regissør Erik Poppe og resten av produksjonsteamet gjør en stor innsats for å gjøre filmen og TV-serien så autentisk som mulig. Dagen hvor TV 2 besøkte filmsettet, var 138 statister i full sving. Foto: Tore Waskaas / TV 2

«Quislings siste dager»-kinopremieren er satt til høsten 2024. TV-serien – som skal bruke de samme bildene, men redigeres av et annet team – kommer på TV 2 Play etter filmen er ferdigspilt på kinoer.