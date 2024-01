Spekulerer i om utroskandalen er grunnen til abdiseringen

– Det er mulig at dronningen tok dette valget fordi at hun var livredd for at ekteskapet skulle opphøre, uttaler britisk kongehusekspert.

På nyttårsaften slapp dronning Margrethe (83) sjokknyheten om at hun abdiserer fra tronen, etter 52 lange år. Beskjeden annonserte hun i nyttårstalen som ble sendt til det danske folket på årets siste dag.

Det var flere, også her hjemme, som satte champagnen i halsen da nyheten kom. Mange fryktet et øyeblikk at vår egen kong Harald (86) skulle komme med samme sjokknyhet i sin tale, som ble sendt en kort stund etter tremenning dronning Margrethes nyttårstale.

Men den gang ei. Kong Harald oppfordret på sin side det norske folk til å lytte til hverandre, og tenne lys for mennesker i krig og konflikt.

Angivelig affære med meksikansk sosietetskvinne

Nyheten om tronfrasigelsen har også nådd internasjonal presse, og det amerikanske magasinet People og britiske The Telegraph er blant dem som har skrevet om dronningens sjokkavgang.

De spekulerer i om utroskapsskandalen, der kronprins Frederik angivelig skal ha hatt en affære med den meksikanske sosietetskvinnen Genevieve Casanova (47), har vært en avgjørende faktor for dronningens avgjørelse.

– Det er mulig at dronningen tok dette valget fordi at hun var livredd for at ekteskapet skulle opphøre, og at kongefamilien skulle miste Mary. Det hadde utgjort et massivt problem. Dronningen har alltid sett på Mary som en viktig ressurs, uttaler den britiske kongehuseksperten Phil Dampier overfor The Telegraph.

TAR OVER STAFETTPINNEN: Kronprinsparet av Danmark har ikke kommentert utroskapryktene. Den 14. januar blir de landets nye kongepar. Foto: NTB

Skal vi tro TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, er derimot dette lite trolig.

– Det er liten sannsynlighet for at dronning Margrethe abdiserer for å få bukt med ryktene rundt kronprins Frederik. Dette har nok vært planlagt lenger enn som så, sier Schulsrud-Hansen til TV 2.

Dyster melding spådde abdiseringen?

Kongehuseksperten påpeker at det danske kongehusets tidligere pressemeldinger nå blir satt i et annet lys etter nyttårsaftens avsløringer.

Han trekker frem et eksempel fra i sommer, da det danske kongehuset la ut informasjon om prins Christians (18) rolle etter myndighetsdagen.

– Der sto det at prinsen ikke ville få apanasje før etter fylte 21, eller «ved et tronskifte». Denne spesifiseringen fremsto nokså dyster da den kom, men ser i dag ut som en liten «heads-up» på abdikasjonen som skal finne sted 14. januar. forklarer Schulsrud-Hansen videre.

– Tror du dette var er tema som ble tatt opp da kongen var på besøk i København på tampen av fjoråret?



– Det norske kongehuset har ikke kommentert abdikasjonsavsløringene, så jeg antar at de ikke visste noe. Dette med tanke på at svenske kong Carl Gustaf har uttalt seg, og fortalt at det ble diskutert med ham. Kong Carl Gustav har for så vidt sagt at han respekterer avgjørelsen, forklarer Schulsrud-Hansen.

KNALL OG FALL: Det norske kongeparet var på offisielt besøk i København i midten av juni. Kongen falt på rød løper, rett foran dronning Margrethe. Se video nederst i saken. Foto: Lise Åserud / NTB

Mange frykter nå at kong Harald kan gjøre samme manøver som tremenningen dronning Margrethe, og overlate tronen til neste generasjon.

Tydelig på at han sitter til han dør

Dette er dog noe kongen selv har uttalt seg om tidligere, og han har vært tydelig på at han sitter til han dør – eller til at familien mener at han er for «tussete» til å fortsette som regent.

Dette er også noe dronning Margrethe tidligere har gitt uttrykk for, men som hun nå altså har gått tilbake på.

– Tror du at kong Harald kan sjokkere med å gjøre det samme?



– Kongens tanker er det bare han selv om besitter. Dronning Sonja har sagt at kong Harald diskuterer med seg selv. Kongen uttaler seg derimot sjelden om noe han ikke er sikker på, og abdikasjonsspørsmålet har han fått mange ganger og alltid svart avkreftende på, sier Schulsrud-Hansen.



EKSPERTEN: TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen foran Slottet i Oslo. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra det norske kongehuset om hvorvidt det er en sjanse for at kong Harald kommer til å abdisere, og hva kongen tenker om dronning Margrethes avgjørelse. Kongehuset har følgende uttalelse å komme med:

– Takk for henvendelsen. Viser til kongens tidligere uttalelser om temaet. Utover dette har vi ingen kommentarer til dine spørsmål, sier kommunikasjonsrådgiver Sara Svanemyr ved det kongelige hoff til TV 2.