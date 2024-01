Sparetrend blant unge tar av i Norge

Mens mange er fornøyd med det typiske A4-livet, drømmer andre om å unnslippe tidsklemmen, bli økonomisk fri og pensjonere seg i ung alder.

Den økonomiske trenden «FIRE» – financial independence, retire early – har våknet til liv igjen.

På TikTok har emneknaggen #FinancialFreedom hele 8,5 milliarder avspillinger, mens emneknaggen #FinancialIndependence har 400 millioner avspillinger.

– Den går ut på å kutte forbruket så mye som mulig og spare penger, deretter investere, gjerne i indeksfond, med mål om å kunne leve av avkastningen på sikt, forklarer journalist Sara Sofie Tallaksen (26) i Dagens Næringsliv.

KASTET SEG PÅ TRENDEN: DN-journalist, Sara Sofie Tallaksen, testet livsstilen i én måned. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

Tallaksen presiserer at de fleste som hiver seg på trenden ikke ender med å si opp jobben og legge seg på en strand, men jobber mindre eller for seg selv.



Kan gi pensjonisttilværelse som 49-åring

For å undersøke trenden nærmere, besluttet journalisten å prøve den ut selv.

Fra å ha et forbruk på 44.000 kroner i måneden på boliggjeld, strøm, transport, mat med mer, kuttet hun forbruket til 24.000 kroner.

– Det var noen kjipe dager og tøffe stunder, for du kutter alt på én gang, innrømmer journalisten, som legger til at hun også hadde fine dager.

– Man lærer en del om seg selv og økonomien sin når man tester det så ekstremt, og ikke minst om hva som er verdt å bruke penger på i livet.

Tallaksen måtte legge bort vaner som snus, kaffe, spise på restaurant og dra på byen. Etter boligutgifter brukte hun cirka 4900 kroner på mat, transport og ytterligere forbruk. Det tilsvarer 100 kroner dagen.

Hadde 26-åringen fortsatt denne levemåten, kunne hun i teorien pensjonert seg som 49-åring.

Sparer 50.000 kroner i måneden

Mens Tallaksen forsøkte trenden i én måned i forbindelse med jobb, har Sondre Staavi (24) allerede gjort det i mange år.

– Jeg så tidlig at penger kan føre mye til stress og ubehag, framfor glede og lykke i livet, forklarer Staavi.



SPARER FOR HARDE LIVET: 24 år gamle Sondre Staavi ønsker å oppnå økonomisk frihet i ung alder. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

24-åringen er selger i et programvareselskap og bartender. Han har valgt å bo hjemme hos foreldrene for å spare mest mulig penger.

– Jeg er heldig som har muligheten til å bo hjemme. Det er for å kunne spare penger til egenkapital for å kjøpe bolig, det syntes foreldrene mine var en god idé også.



På den måten, og å tenke økonomisk rundt sine kjøp, sparer Staavi mellom 85-90 prosent av inntekten. Det tilsvarer mellom 35-50.000 kroner i måneden.

Nå har Staavi spart opp til egenkapital og er på utkikk etter stor leilighet øst i Oslo, med mål om å kunne leie ut et par soverom.

For utenom boligsparing, sparer Staavi også i høyrentekonto og indeksfond.

Forsøker også å leve i «nuet»

Mens mange 24-åringer lever en studenttilværelse, reiser og opplever verden, har Staavi gått den andre veien.

– De siste årene har jeg skjønt at man må leve litt i nuet også. Jeg vet jo ikke om jeg blir 40 år. Jeg vil ikke se tilbake på livet at alt jeg gjorde var å spare og være gjerrig, sier han.



BILLIGERE: Reiser i Norge kan være billigere enn å feriere i utlandet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Derfor forsøker Staavi også å bruke penger på ting som har verdi for han, for eksempel reiser i Norge, som er billigere enn å reise til utlandet.

Målet er ikke å pensjonere seg tidlig, men ha muligheten til å jobbe mindre eller ikke være avhengig av én spesifikk jobb:

– Målet er at den lønnsslippen ikke skal være viktig, at man like gjerne kan jobbe veldedig, om det gir mest verdi i hverdagen, utdyper Staavi.

Dette er rådene for deg som vil spare

Om du ønsker å spare mer eller forsøke deg på den amerikanske trenden «FIRE», har DN-journalist Tallaksen noen råd.

Det første rådet er å gi seg selv rausere budsjett enn hva hun selv gjorde, som var halvering av forbruket.

– Da får får man kanskje en litt bedre erfaring.

26-åringen mener sparing vil gi en økonomisk selvtillit og et bedre forhold til hvor mye penger man faktisk trenger for å komme seg gjennom en måned.

– Når man tar vekk en del vaner, kjenner man også hva man savner mest og hva som betyr noe for deg. Om det er den takeawayen på søndag, som er viktig for deg, eller kanskje den kaffe latten på mandag morgen betyr masse for deg. I så fall synes jeg du kan unne deg den, anbefaler Tallaksen.

Det siste hun råder til, som var positivt for henne da hun testet trenden én måned, er å snakke høyt om penger.

– Jeg måtte snakke en del med de rundt meg om økonomi, om hva slags aktiviteter jeg kunne gjøre den måneden. Da kom det opp en del kreative forslag og ting. Vi var på gratis museum, gikk tur i marka og lagde middag hjemme, forteller journalisten.

Tallaksen gjorde mye sosialt og hyggelige ting, men til en rimeligere penge.

– Mange kjenner på at man ikke kan si ja til alt man gjorde før, så det å snakke om økonomi med de rundt seg, tror jeg kan være nyttig, råder hun.