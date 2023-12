Sotbergs eksperiment kan være farlig: – Føler meg så jævlig dritt

Nå som man snart går inn i et julekosthold som for mange er preget av mye kjøtt, kan det være greit å vite hva en ren kjøttdiett gjør med kroppen.

Victor Sotberg gjennomførte nylig et stunt hvor han utelukkende spiste kjøtt i en arbeidsuke, og var ikke imponert over hva det gjorde med kroppen.

Kjøtt vs. planter

I en episode av TV 2-programmet «Bleep», som går på både TV 2 Play og YouTube, utsetter programlederne Christopher Robin Omdahl (32) og Sotberg seg for et tidvis ubehagelig eksperiment.

I løpet av en arbeidsuke skulle Sotberg kun spise kjøtt og ikke noe annet. På motsatt side skulle Omdahl kun spise plantebasert.

«BLEEP»: Det er trioen Victor Sotberg, Christopher Robin Henriksen Omdahl og Christopher Robin som utgjør «Bleep». Dette er et program hvor de gjør forskjellige stunt, eksperimenter og utfordringer. Innholdet er rettet mot en yngre målgruppe. Foto: Thomas Andersen / TV 2

For én av dem resulterte eksperimentet i ubehag, som igjen førte til endringer i hverdagen.

– Jeg føler meg så jævlig dritt. Jeg har nesten ikke sovet. Jeg følte at jeg var kvalm og at jeg måtte spy. Jeg må bare holde ut litt til, så er marerittet over, sier Sotberg i episoden etter eksperimentets siste dag.

Fra smerter til søvnproblemer

I episoden beskriver Sotberg at det tærer på å kun spise kjøtt. Han kunne altså ikke ha noe tilbehør til maten, og heller ikke sauser eller lignende.

Der Omdahl følte eksperimentet hadde potensialet til å endre livet hans, fordi han egentlig ikke savnet kjøtt og følte på en uventet mengde energi som følge av sitt nye kosthold, hadde Sotberg en helt annen opplevelse.

Desto lenger ut man kommer i episoden, og desto flere dager han har kjøttdietten, desto flere problemer får Sotberg. Han sliter med kvalme, lite energi og vondt i magen. Mot slutten får han som nevnt også problemer med søvnen.

Fordeler og ulemper

Kine Næss Dagsland er ernæringsrådgiver i Aleris. Hun forteller at det er ulike oppfatninger om et slikt kosthold som Sotberg hadde i fagmiljøet.

– Det er delte meninger om hvordan et kosthold basert på hovedsakelig kjøtt påvirker helsen vår. Det er viktig å presisere at det er forskjell på type kjøtt, næringssammensetning, samt hvor prosessert det er.

– Kort fortalt vil et kosthold der man kun spiser kjøtt ofte føre til et høyt inntak av fett og proteiner, som kan påvirke kroppen vår både positivt og negativt.

Fordeler og ulemper med en ren kjøttdiett Fordeler: Et kosthold bestående av hovedsakelig kjøtt kan føre til vektnedgang grunnet høyt innhold av proteiner og fett, som begge gir langvarig metthetsfølelse og redusert appetitt.

Bedre blodsukkerregulering. En diett bestående av kun kjøtt inneholder minimalt med karbohydrater, som forbedret insulinfølsomheter og gir mer stabilt blodsukker.

Spesielt magrere typer kjøtt er en god kilde til protein. Protein har en som har en viktig rolle i alle biologiske prosesser i kroppen, og er nødvendig for å danne hormoner, enzymer og muskler, for å nevne noen.

Rikt på vitamin B12, som er viktig for produksjon av røde blodlegemer og for normal nervefunksjon. Ulemper: Mangel på viktige næringsstoffer. Et kosthold bestående av kun kjøtt ekskluderer plantebaserte matvarer som frukt, grønnsaker og kornprodukter som kan føre til mangel på viktige næringsstoffer som eksempelvis fiber, vitamin C, D og E.

Ekskludering av fiberrike matvarer kan føre til forstoppelse.

Et høyt inntak av mettet fett er relatert til en økt risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Kilde: Kine Næss Dagsland, ernæringsrådgiver i Aleris.

Likevel er hun tydelig på at hun ikke oppfordrer til et slikt kosthold.

– Oppsummert så bør man fokusere på å få i seg et variert og balansert kosthold, som ikke ekskluderer matvaregrupper som inneholder viktige næringsstoffer. Det er heller ikke sånn at en spesifikk diett eller kosthold passer alle.

Kan være farlig – men trolig ikke

Å kun spise kjøtt, og ikke noe annet, kan likevel være farlig, ifølge ernæringsfysiologen.

EKSPERT: Kine Næss Dagsland jobber som er ernæringsrådgiver i Aleris Foto: Aleris

– Potensielt, ja. Spesielt hvis man har hjerte- karsykdom, eller har forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom, bør man være ekstra forsiktig. Et kosthold med kun kjøtt kan i tillegg føre til mangelsykdommer grunnet ekskludering av viktige næringsstoffer. Eksempelvis vil lite fiber kunne forårsake forstoppelse, svarer Dagsland.

Siden eksperimentet gikk over en så kort periode, er sjansene for store problemer relativt små, ifølge Dagsland.

– Mest sannsynlig er det ikke farlig å spise kun kjøtt i en såpass kort periode. Det er for kort tid til å utvikle eller øke risiko for sykdom.

– Ukomplisert

Hovedpersonen selv, Victor Sotberg, opplevde ikke eksperimentet som farlig.

– Eksperimentet kjøtt vs. plante, er et eksperiment vi så på som veldig ukomplisert og ufarlig. Med tanke på at dette varte over kun fem dager (en arbeidsuke), så kom det ikke til å gå så mye utover kostholdet og helsa vår.

Han og Omdahl har vært venner og kolleger i en årrekke, og dette er ikke første gang de lager slikt innhold.

– Chris og jeg har gjort flere slike eksperimenter over korte perioder de siste årene, kun for å lage lett underholdning.

POPULÆR BLANT DE UNGE: Victor Sotberg har i en årrekke vært en populær figur i norsk underholdningsbransje. Foto: Sverre Saaby / TV 2

Kvalm

I intervjuet med TV 2 innrømmer Sotberg at kroppen ikke reagerte godt på kjøttuka.

– Det jeg følte på da jeg spiste bare kjøtt, var for det meste bare kvalme. Jeg har for så vidt kuttet ned på litt kjøtt generelt i kostholdet etter det eksperimentet.

Han forklarer også hvorfor de utførte eksperimentet på den måten de gjorde:

– Vi er også veldig klare over å spise plantebasert, ikke bare er å spise frukt og grønt. Men vi valgte det ekstremer for å sammenligne oss med kjøttetende dinosaurer og planteetende dinosaurer.