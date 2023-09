Sophie Turner saksøker Joe Jonas: Nå slår han tilbake

(FILES) British actress Sophie Turner and her husband US singer Joe Jonas arrives for the 62nd Annual Grammy Awards on January 26, 2020, in Los Angeles. Sepember 5, 2023, Joe Jonas files for divorce from Sophie Turner after 4 years of marriage, the couple have two daughters. (Photo by VALERIE MACON / AFP) Foto: VALERIE MACON

Skuespiller Sophie Turner (27) saksøker eksen Joe Jonas (34). Det melder Page Six.

Game of Thrones-skuespilleren skal ha levert søksmålet torsdag.

Årsaken til søksmålet skal være å sørge for at barna deres skal returnere til England. Eks-paret har to døtre sammen.

Turner hevder nemlig at hun og Jonas ble enige i julen 2022 om at de skulle bosette seg i England, førstnevntes hjemland.

Anklager eksen

I dokumentene som Page Six har fått tilgang til heter det at Joe Jonas saksøkes for å sikre «umiddelbar tilbakelevering av barn som er urettmessig fjernet eller urettmessig beholdt».



Ifølge avisen skal paret ha møttes to uker etter søknaden om skilsmisse for å diskutere separasjonen deres.

Turner hevder at hun understreket planen om å få barna til å flytte til England, men nå anklager hun Joe Jonas for å holde tilbake passene deres, slik at de ikke kommer seg til England.

«Faren har barnas pass,» står det i rettsdokumentene. «Han nekter å returnere passene til moren og nekter å sende barna hjem til England til moren», heter det videre.

Slår hardt tilbake mot søksmålet

Torsdag kveld skal Jonas ha slått tilbake mot søksmålet gjennom en representant, ifølge Page Six.

I uttalelsen fra hans representant skal Jonas ha sagt at søksmålet «strider mot det vennlige foreldreoppsettet han trodde de jobbet for så sent som forrige søndag, da de møttes for å diskutere varetekt».

Mindre enn 24 timer etter samtalen skal Sophie ha gitt beskjed om at hun ønsket å bringe barna permanent til England, for så ha kreve at Joe skulle overlevere barnas pass, slik at hun kunne ta dem ut av landet umiddelbart, sier representanten.

I uttalelsen hevder imidlertid representanten at en dommer i Florida har gitt ordre om at verken Jonas eller Turner kan flytte barna ut av landet.

– En beslutning vi har kommet fram til sammen

Det var i begynnelsen av september at paret kommenterte skilsmissen etter flere spekulasjoner i mediene.

«Etter fire fantastiske år som gift, har vi begge blitt enige om å avslutte ekteskapet vårt. Det har vært mye spekulasjoner rundt hvorfor, men helt ærlig er dette en beslutning vi har kommet fram til sammen. Vi håper alle respekterer vårt ønske om privatliv rundt dette og for barna våres», skrev paret i en uttalelse.

Skilsmissen virket den gang å være uten dramatikk, men ifølge TMZ søkte imidlertid Jonas om skilsmisse 1. september, hvor Turner ikke fikk vite om dette før fire dager etter.