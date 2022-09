Sophie Elises nye selskap får refs for brudd på loven – nå er flere bilder slettet

FIKK ADVARSEL: Kampanjebildene for det nye merket har skapt reaksjoner. Foto: Faksimile theshade.no via Helsedirektoratet

I juni lanserte Sophie Elise Isachsen (27) og Marthe Skappel (31) solbrilleselskapet The Shade.

Kort tid senere mottar selskapet et varselbrev fra Helsedirektoratet, hvor de får kritikk for markedsføringen av solbrillene.

De ulike produktene blir promotert med hver sin bildeserie hvor Isachsen er modell. Det er særlig bildene for «the glammy»-solbrillene som fikk Helsedirektoratet til å handle.

SLETTET: Dette bildet bryter loven, ifølge Helsedirektoratet. Bildet er ikke lenger på nettsiden. Foto: Skjermbilde fra theshade.no via Helsedirektoratet

Flere brudd

Helsedirektoratet opplyser at de har mottatt flere tips om markedsføringen, og har derfor tatt en gjennomgang av selskapets Instagram-konto og nettside.

7. juli sendes det et varselbrev til The Shade, hvor direktoratet slår fast at de har funnet flere brudd på alkoholloven §9-2 - som går ut på at det er forbudt å reklamere for alkoholholdig drikk og bruke det i reklame for andre varer.

I brevet legger de ved flere publiserte kampanjebilder og innlegg fra Instagram, hvor de mener det fremstår som at alkoholholdig drikk inngår i markedsføringen av solbrillene.

På et av bildene ser man Isachsen sitte ved et bord med sjømat og drikke, som direktoratet mener er for likt eller fører til assosiasjoner til alkohol.

Forsvarer bildene

Direktoratet krevde en uttalelse fra selskapet om lovbruddet innen 1. august. Styreleder i selskapet, Jon Skappel, som er faren til Marthe Skappel, kom med et svar et par dager før fristen.

Der opplyser han at de har fjernet bilder «som er tatt med mobilkamera, da vi har forståelse for at disse var misvisende».

FJERNET: Disse innleggene og storyene ble fjernet fra selskapets Instagram, etter at Helsedirektoratet påpekte lovbrudd. Foto: Skjermbilder fra Instagram

Deretter skriver han at de var klar over at det ikke er lov til å promotere for alkohol, og at de derfor utelot å ha flasker med i kampanjebildene:

– Det vi ikke var klar over var at stett-glass ville være et problem, skriver Skappel, og legger til at alkoholloven er mer omfattende enn hva de først trodde.

Skappel bruker mye plass i svaret til Helsedirektoratet på å forklare konseptet for The Shade og ideen bak disse bildene, som var «en overdådig middag med skalldyr», og at det derfor var «naturlig å dekke på med flere glass».

Han presiserer at vinglasset er fylt med brusen Mozell, mens de andre inneholder vann.

– Vi mener det er svært tydelig at det er solbriller vi promoterer og selger i disse kampanjebildene, men vi ønsker selvfølgelig å gjøre det rette i situasjonen og fjerner bildene om det er eneste utvei.

Nå er alle The Shade-bildene med glass blitt fjernet eller beskåret bort.

Argumenter som at glass faktisk ikke inneholder alkohol er irrelevant, mener avdelingsdirektør for levekår hos Helsedirektoratet, Øyvind Giæver.

– Det ville vært et for stort smutthull i regelverket, slår han fast.

God kveld Norge har gjentatte ganger kontaktet Jon og Marthe Skappel, foreløpig uten hell. Vi har blant annet stilt spørsmål om The Shade har vært eller er sponset av alkoholaktører.

Sophie Elise Isachsens manager, Petter Wahlen, har ikke svart på spørsmålene fra God kveld Norge, men kommenterer følgende i en e-post:

– Sophie var ikke tilstede på bilde til venstre og høyre. På reklamen hun selv er en del av, så drikker hun ikke av glasset - Et glass som forøvrig ikke inneholdt alkohol.

Dilemma å gå etter kjente fjes

Helsedirektoratet konkluderte med at etter endringene, og dersom bildene beholdes slik, er saken avsluttet.

Men problematikken er ikke noe nytt for direktoratet, sier Giæver, som uttaler seg på generelt grunnlag om brudd på alkoholloven.

– Jeg vil nok tro vi får mange tips om mulig brudd hos bloggere og influensere.

Han legger til at ikke alle tipsene gjelder faktiske brudd, og at denne yrkesgruppen i utgangspunktet kan ha bilder av alkohol siden det faller inn under ytringsfriheten.

VANSKELIG: Øyving Giæver, avdelingsdirektør for levekår i Helsedirektoratet. Foto: Privat

– Det vi oftest slår ned på er hvis det reklameres for et annet produkt og det samtidig vises alkohol i den sammenhengen.

Tidligere profiler som har blitt tatt for brudd på alkoholloven er influensere som Caroline Berg Eriksen og Martine Lunde.

– Det kan være et dilemma å gå etter særlig kjente profiler. Det har en tendens til å føre til medieoppslag, og det er jo et tankekors, siden det gir økt oppmerksomhet til reklamen.

Han sier at de gjør en totalvurdering før de oppretter sak, men at de er særlig på vakt når unge er målgruppen til en aktør.

– Alt er ikke like alvorlig. Men influensere har et ungt publikum, og markedsføring av alkohol eller å vise frem en viss livsstil er etisk uheldig folkehelsemessig, selv om det ikke er forbudt.

Vanskelig regelverk

– I denne saken uttalte The Shades styreleder at loven var mer omfattende enn hva de trodde. Er regelverket formulert forståelig?

– Det er et regelverk som kom lenge før internett og som har blitt lappet på underveis. Vi mener også at det har blitt komplisert og krevende å forstå for oss og andre aktører, svarer Giæver.

Han sier de ønsker seg en større revisjon av hele regelverket, men at hvis man er i tvil, skal man ta utgangspunkt i at all alkoholreklame er forbudt.

– Vi har forståelse for at det ikke er helt enkelt for bransjen å forholde seg til. Men det vil jo være noen aktører som pusher det i større grad, og de lovlydige aktører kan tape omsetning sammenlignet med dem som strekker seg utenfor grensene, mener Giæver.

Dette er regelverket § 9-2.Reklame for alkoholholdig drikk Reklameforbudets hovedformål er å hindre påvirkning som fører til økt etterspørsel av alkoholholdig drikk. Dette er forbudt: All direkte reklame for alkoholholdig drikk

Reklame for varer med samme merke eller kjennetegn som alkoholholdig drikk

Å la alkoholholdig drikk inngå i markedsføring av andre varer eller tjenester Departementet kan gjøre ytterligere unntak fra forbudene når særlige grunner foreligger. Kilde: Helsedirektoratet.no

Han opplyser at Helsedirektoratet over lengre tid har jobbet med å få på plass et gebyr hvor «tanken er at det skal svi litt» å bryte alkoholloven.

Inntil videre kan direktoratet fatte vedtak om retting og først dersom aktøren ikke retter opp forholdet vil det ilegges dagbøter (tvangsmulkt) inntil forholdet er rettet opp.