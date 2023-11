Sophie Elise skal bli mamma

Influenseren skal bli mamma for første gang. – Jeg tror absolutt at skandalene det siste året har banet vei.

Influenser Sofie Steen Isachsen (28) og kjæresten skal bli foreldre.

Nyheten deler hun selv på Instagram.

«Så takknemlig for det lille mennesket som vokser i magen min, 2024 blir litt av ett år», skriver 28-åringen i innlegget, og legger til emoji av en engel og et hjerte.



Influenseren står frem om graviditeten i magasinet Elle. Der røper hun at hun er fire måneder på vei, og har termin i slutten av april.

– Jeg tror absolutt at skandalene det siste året har banet vei og gjort meg klar for mammarollen. Jeg tror alt skjer av en grunn – det var dette som skulle få meg ut av mørket og gi livet mitt mening igjen, sier hun i Elle-intervjuet.

TAKNEMLIG: Sofie Steen Isachsen gleder seg til å bli mamma. Foto: Skjermdump

Gratulasjonene har heller ikke latt seg vente.

Flere kjente har gratulert den kommende mammaen i kommentarfeltet.

Blant dem er Tone Damli som skriver, «Gratulerer så masse».

Også sexolog og influenser Iselin Guttormsen synes dette er en hyggelig nyhet.

«For en hyggelig nyhet. Gratulerer så mye».

Influenser Joakim Kleven viser og sin kjærlighet til Isachsen.

«Endelig ute!! Gratulerer så mye til dere begge to. Dette blir et stort og spennende kapittel».

Graviditeten kommer imidlertid ikke overraskende på for mange. Den siste tiden har nemlig flere av følgerne til Isachsen spekulert i om hun venter barn.



Spekulasjonene oppstod etter at influenseren publiserte flere videosnutter på sosiale medier-appen Snapchat, hvor hun blant annet stryker hånda over magen.

Spesielt på appen «Jodel» har ryktene florert, men Isachsen har selv holdt kortene tett til brystet fram til nå.

SPEKULASJONER: Den siste tiden har det oppstått flere spekulasjoner rundt en eventuell graviditet. Foto: Skjermdump

Holder kjæresten skjult

I mai i år kunne 28-åringen bekrefte at hun hadde fått seg kjæreste. Det gjorde hun på Instagram.

I en spørsmålsrunde på Instagram avslørte 28-åringen at hun og kjæresten har kjent hverandre lenge, og var sammen da de var tenåringer.

RØPET KJÆRESTE: I mai i år avslørte Sofie Steen Isachsen at hun hadde fått seg kjæreste. Foto: Skjermdump

– Vi var faktisk kjærester da vi var unge, 14-15 år gamle! Så vi var hverandres første på det meste, svarte influenseren til en anonym følger den gang, og la til:

– At vi er sammen nå føles så fint og utrolig naturlig. Egentlig litt rart at jeg ikke så denne komme før? Når jeg ser tilbake føles det på en måte så åpenbart fordi det «alltid» har vært «noe».

Hun har for øvrig valgt å ikke avsløre identiteten til kjæresten, og nå far til hennes kommende barn.

Isachsen har tidligere uttalt i podkasten «Sophie og Fetisha» at årsaken bak er fordi kjæresten er privatperson og selv ikke ønsker å være offentlig.

Flyttet til Trondheim

I løpet av sommeren tilbrakte influenseren tiden sin i Trondheim – hvor også kjæresten er bosatt.

Den tidligere bloggeren har tidligere uttalt at hun i utgangspunktet skulle bli boende i «bartebyen» fram til september, men i et intervju med Nettavisen kunne hun imidlertid røpe at hun forlenger bosituasjonen fram til neste sommer.

– Det ble nylig bestemt at jeg skal være der ett år. Jeg skal være der til juni, istedenfor september, som jeg egentlig skulle, fortalte Isachsen til Nettavisen.

Isachsen har foreløpig ikke besvart God kveld Norges henvendelser.