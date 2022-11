Sophie Elise Isachsen åpner opp om utroskap under «Farmen»-innspilling

Samtlige oppslag om årets «Farmen kjendis» handlet om Sophie Elise Isachsen (27) og Isak Dreyer (28).

Romansespekulasjonene svirret lenge før TV-seerne fikk se at de to fant tonen under innspillingen som startet i mai 2021.

Sophie Elise Isachsen (27) var på det tidspunktet i et forhold med Kasper Kristoffersen (28). Deres avskjed før hun dro inn på gården ble også dokumentert i «Bloggerne».

Det var i juli i fjor at Isachsen bekreftet at det var slutt med Kristoffersen, etter fem år som kjærester. De to bodde sammen i et rekkehus litt utenfor Oslo.

I podkasten «Ida med hjertet i hånden» åpner hun nå opp om utroskapen.

– Man hører sjeldent fra den som er utro, fordi det er så tabubelagt å snakke om, sier Isachsen og erkjenner at det er vanskelig å snakke om offentlig:

– Jeg kjenner jo på en slags redsel, fordi jeg er redd for å for alltid være stemplet som «hun som var utro, hun man aldri kan stole på».

Knekk før «Farmen»

Til programleder Ida Fladen forteller hun om å ha opplevd flere «panikkøyeblikk» under gårdsoppholdet.

– Jeg var så redd for hvordan det skulle gå med Kasper, ikke så mye hvordan konsekvensene ville bli for meg.

Isachsen beskriver forholdet med Kristoffersen som «ekstremt fint», og påpeker at dette er hennes oppfatning av relasjonen, før hun utdyper:

– Vi hadde en liten knekk i forholdet i jula, fem måneder før jeg dro inn på Farmen.

GÅRDSLIVET: Disse 12 kjendisene deltok i den mye omtalte kjendissesongen. Foto: Espen Solli /TV 2

Hun begrunner «knekken» med at de var på vei forskjellige steder. 27-åringen beskriver at hun følte på en uro, og at hun sto ovenfor et veivalg i livet: enten slå seg til ro med barn, eller «leve som en fri 26-åring».

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Kasper Kristoffersen, foreløpig uten hell.

Videre sier hun at forholdet var på et bra sted da hun dro inn på gården, men beskriver å oppleve en åpenbaring idet innspillingen var i gang.

– Ikke fordi jeg så Isak, eller synes han var interessant, fordi det syntes jeg ikke da jeg først så ham.

Isachsen forteller så at hun reflekterte og delte sine tanker med andre deltakere om sine kjæresterelasjoner opp gjennom tidene, og hvordan hun har tilpasset interessene sine til den hun har datet:

– Og da sa jeg til de andre deltakerne: «når jeg kommer ut må jeg flytte. Jeg skal farge håret brunt og jeg må også bli singel».

FANT TONEN: Isak Dreyer og Sophie Elise Isachsen. Foto: Espen Solli /TV 2

Hun sier så selv at disse tankene hadde vært ryddigere å ta med sin daværende kjæreste på utsiden, men at det er menneskelig å ikke alltid gjøre de riktige tingene.

– Jeg følte at vi holdt hverandre tilbake, men kanskje helt ærlig at jeg holdt ham tilbake. Jeg tror at Kasper er ment for å hjelpe andre mennesker og drive med mindfulness og sånt. Det er fantastisk, men det passet ikke inn i vårt forhold, sier hun i podkasten og legger til senere:

– For mine venner kom det som et sjokk at jeg hadde vært utro, men ikke at det ble slutt.

Trodde aldri noe slikt ville skje

Under gårdsoppholdet innrømmer Isachsen å ha fått følelser for Isak Dreyer (28).

Influenseren sier at hun hadde ingen tanker om å finne noen andre da hun deltok i realityprogrammet.

– Jeg har aldri vært utro eller i nærheten av utro før det skjedde, og det tenkte jeg ikke var noen ting jeg noensinne kunne gjøre, sier Isachsen i podkasten.

Fladen spør så hvordan romansen oppsto mellom de to inne på gården.

– Ingen av oss husker hvordan, og det var ikke fordi vi var beruset.

Isachsen presiserer trolig dette siden hun og flere andre deltakere fikk smuglet inn varer under oppholdet.

FINALE: Isak Dreyer og Sophie Elise Isachsen under Farmen-finalen i februar. Foto: Espen Solli /TV 2

Etter én og en halv uke begynte romansen, sier Isachsen, og legger til at tiden der inne føles mye mer langdryg enn i det virkelige livet.

– Jeg tenkte: «okei, nå har jeg faktisk følelser og dette er noe jeg bare må stå i». Derfor tenkte jeg at jeg ikke skulle skjule det fra kameraene heller.

Hun sier hun ikke angrer på det valget.

– Hadde dette vært i virkeligheten hadde jeg aldri kommet til det punktet med en annen person. Jeg var isolert på en gård men noen som jeg fikk følelser for, og som jeg valgte å gå for, og jeg visste hva konsekvensene kom til å være.

Isachsen sier gjentatte ganger i episoden at hun ikke tenkte så mye på hvordan eventuelle konsekvenser ville bli for henne, men mest av alt hvordan eksen ville oppleve det.

Ida Fladen tar opp ryktene som begynte å svirre lenge før programmet ble sendt på TV, og stiller spørsmål om hvorfor Isachsen ikke klarte å vente med den romantiske relasjonen før hun hadde fått snakket med daværende samboer.

– Ja, si det... Jeg tror jeg tenkte at nå hadde vi de seks ukene inne på gården til å etablere en slags relasjon før man er ute og tilbake til sine andre liv.

Isachsen poengterer at hun var forelsket, og mener at å gå rundt og flørte med Dreyer uten å handle hadde også blitt «feil og utroskap på sitt nivå».

– Jeg fulgte hjertet mitt, dumt som det kanskje var.

Om ryktene sier Isachsen at det la et «lite press» på Farmen-duoen.

– Det gjorde at vår relasjon aldri kunne være helt normal.

God kveld Norge har vært i kontakt med Isak Dreyer. Han har ingen kommentar til podkastepisoden.

I oktober fortalte Isachsen til God kveld Norge hvordan hun møtte sin nåværende romanse, Ludvik Schanke Blunck:

Forvirrende følelser

I løpet av den 49 minutter lange praten hos Fladen sier Farmen-deltakeren at hun brukte mye tid på å forstå og tilgi seg selv for det som skjedde, og roser eksen for dialogen de har hatt i ettertid.

– Han har satt standarden for hvordan jeg skal vise forståelse for alle andre når dem gjør store feil.

Sophie Elise beskriver den siste tiden på gården som vanskelig. Da tankene om hvordan livet ville bli på utsiden av gården slo henne, omtaler hun som «et sjokk».

– Jeg måtte snakke med psykologen og produksjonen om at når jeg kommer hjem så blir det ikke sånn som for de andre. Jeg har mistet samboeren min.

Ifølge Isachsen var Kristoffersen flyttet ut av huset da hun returnerte fra innspillingen.

– Man har vært så isolert i den bobla og da begynner virkeligheten å slå deg. Du skjønner hva du har gjort og får forvirrende følelser. Jeg følte på en enorm sorg.

Hun sier hun hatet seg selv, men er likevel glad for at hun fulgte hjertet sitt.

Til orientering: Sophie Elise Isachsen har tidligere vært programleder i God kveld Norge, og var tilknyttet redaksjonen under innspillingen av Farmen kjendis.