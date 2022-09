Sophie Elise gjør comeback

GOD KVELD NORGE (TV 2): For en måned siden fortalte Sophie Elise Isachsen at hun skulle ta en pause fra sosiale medier. Nå er hun tilbake.

I slutten av august fortalte en ærlig Sophie Elise Isachsen (27) at hun skulle at en pause fra sosiale medier for å jobbe med seg selv.

På rød løper avslørte hun til God kveld Norge at hun skulle være borte i en periode.

– Jeg skal ta meg en måned fri fra i morgen. Jeg skal rett og slett jobbe med meg selv. Være av sosiale medier, PC, bare lese mye, som jeg elsker, skrive, finne litt tilbake til de tingene, sa hun.

I videoen under ser du intervjuet der hun avslører pausen:

Men nå er 27-åringen tilbake. Hun lanserer nemlig podcast med venninnen Fetisha Williams (28).

Det bekrefter NRK i en pressemelding.

– Podkasten har fått navnet «Sophie og Fetisha». I dette ukentlige universet skal jentene ta plass, snakke, mene og diskutere det unge jenter er opptatt av, skriver de i meldingen.

Det er ikke første gang venninnene har laget podcast sammen. I 2019 hadde de podcasten «Status fra Sophie & Fetisha» sammen. De lagde totalt 41 episoder fra januar til november.

Den gang ga de seg blant annet grunnet hatmeldinger de fikk.

– Jeg har følt at alle bare hater meg, og at det ikke har vært noe poeng at jeg har vært her, og at det eneste jeg gjør er å avbryte, si idiotiske ting og så lytter jeg på episodene og kjenner meg ikke helt igjen i det, sier Isachsen i deres siste episode.