Sophie Elise bryter tausheten: – Jævlig tungt

Saken oppdateres

– Det er jo en elefant i rommet, verden har stått på hodet den siste uka, og det var ikke på grunn av krig, sult og fattigdom som kanskje man skulle tro (...) det var rett og slett på grunn av blant annet meg da.

Det åpner Sofie Elise Steen Isachsen med å si i den ferske episoden av NRK podkasten «Sophie og Fetisha».

Influenseren har vært stille siden det omdiskuterte Instagram-bildet ble publisert og slettet for litt over en uke siden. Det førte til en rekordklagestorm til statskanalen.

– Grunnen til at jeg ikke sier noen ting er ikke fordi jeg ikke vet hva jeg skal si og ikke fordi jeg ikke står på en måte veldig stødig i det jeg skal si, men bare fordi at jeg er dritsliten og det er ikke rett nå, sier hun og fortsetter:

– Det føles ut som om at jeg har blitt kastet rundt i en tørketrommel i en uke nå, og jeg gidder ikke, jeg vil ikke nå.

28-åringen mener at uansett hva man gjør blir det feil:

– Uansett hva man gjør så blir det feil, uansett hva man sier så virker det kalkulert, at jeg ikke sitter her og gråter er feil, hadde jeg grått er det feil.

Flere eksperter har vært på banen og uttalt seg om saken og hva som er det neste steget i saken. En av dem mente at bildet trolig ikke var publisert ved et uhell, som en kilde nær influenseren har uttalt til TV 2, men heller et strategisk valg.

– Jeg synes at det har vært jævlig tungt den siste uken, men jeg synes ikke synd i meg selv. Jeg har satt meg selv i denne situasjonen fordi at jeg... Ikke.. Ja, det er jeg som har gjort dette, okei, så jeg synes ikke synd i meg selv, dette er bare noen ting jeg må ta, sier Isachsen.