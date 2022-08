Sophie Elise avslører ellevill ukelønn

Influenser og gründer Sophie Elise Isachsen (27) har som mange andre skjønt verdien av TikTok. Der har hun totalt 16 videoer, og seks av dem er publisert den siste måneden.

I en video publisert 23. august delte hun til sine nesten 43.000 følgere en rekke detaljer om livet sitt.

Der svarer hun på «spørsmålene alle lurer på», som hennes profilerte kompis Joakim Kleven (29) stiller til henne.

Vill pengesum

Noe av det kanskje mest oppsiktsvekkende er hvor mye Isachsen forteller at hun tjente forrige uke.

– 390.000,-

Uten å utdype noe videre fortsetter de til spørsmålet om hvor mange operasjoner hun «egentlig har tatt».

På spørsmål fra en følger om hva hun jobber med nå, svarer hun:

«Veldig mye, hehe».

Flere har reagert på summen i kommentarfeltet:

«Hvordan har du en inntekt på 390000kr på en uke??»

«Årslønnen på Kiwi på èn uke»

«Du tjener mer på en uke enn min inntekt per år, minus skatt»

– Derfor lykkes hun

Susanne Wærholm Bærheim er høyskolelektor i markedsføring ved Handelshøyskolen BI og underviser i faget sosiale medier. Hun sier hun ikke er særlig overrasket over at Sophie Elise tjente 390.000 kroner på èn uke.

– Sophie Elise er jo en av de mest profilerte influenserne i Norge. Jeg vil tro norske bloggere og influensere tjener alt fra ingenting, til opp imot det Sophie Elise tjener. Hva forrige uke innebar derimot, på inntektssiden, er det sånn sett bare hun som vet, sier hun til God kveld Norge.

Wærholm tror mye handler om kombinasjon mellom salg av egne produkt og samarbeid med andre aktører.

– Er du kjent nok, er du mer attraktiv samarbeidspartner for de som ønsker å knyttes til en profil for å nå et publikum, samt kanskje også oppnå assosiasjonssmitte fra hennes merkevare over på egne produkter og tjenester, sier hun.

– Jeg personlig er ikke alltid enig i alt Sophie Elise står for, men at hun vet å kapitalisere på sin egen merkevare, det synes jeg hun klart får til, legger hun til.

Millionutbytte i fjor

Det nokså ferske regnskapet fra Brønnøysundregisteret viser at Sophie Elise AS omsatte for mer enn åtte millioner kroner i fjor.

Resultatet før skatt var på i overkant av fem millioner, én million mindre enn året før.

Men, i tillegg til å ta ut lønn til to årsverk på rundt én million, tok Sophie Elise i fjor ut et ekstra utbytte på 2,5 millioner kroner.

Satser på flere fronter

Sophie Elise har mange jern i ilden. Hun gjør suksess med varemerket Glöd som selger selvbruningsprodukter. I tillegg lanserte hun nylig solbrillemerket The Shade sammen med Marthe Skappel. Tidligere har hun også samarbeidet om strikkekolleksjon med Dorthe Skappel, samt at hun har gitt ut bøker og vært en av landets mest profilerte bloggere og influensere i en årrekke.

I juni skrev VG at hun nå også satser på søtsaker. Patentstyret mottok nemlig en søknad fra The Feelgood Company, hvor de søkte om registrering av varemerket «Candygirl by Sophie Elise».

Kommenterer kjærlighetslivet

I samme TikTok-video kommer profilen innpå egen sivilstatus. I februar fikk seere av «Farmen kjendis» se Isachsen innrømme at hun hadde følelser for Isak Dreyer (28) inne på gården.

Siden da har det vært en rekke mediesaker om deres relasjon, blant annet en stor bildeserie fra Se og Hør.

Influenseren har også delt en rekke bilder av Dreyer i sine sosiale medier.

Nå forteller hun at hun er singel.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Isachsen om innholdet i videoen, foreløpig uten hell.

Blir grillet om operasjoner

27-åringens operasjoner har vært et tema som har dominert store deler av hennes offentlige liv, som hun selv har dokumentert, kommentert, og blitt kritisert for.

I videoen svarer hun ikke med ord, men holder oppe det som tilsynelatende er 11 eller 12 fingre, før Kleven kommenterer:

– 11?!

Sophie Elise Isachsen har tidligere vært tilknyttet som programleder-profil i God kveld Norge.