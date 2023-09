Sophia Loren hasteoperert

Sophia Loren (89) skal ha fått flere alvorlige brudd, blant annet i hofta, etter å ha falt på badet i sitt Sveits-hjem søndag. Det opplyser hennes agent Andrea Giusti til nyhetsbyrået Pa.

Det førte til hasteoperasjon.

En representant for skuespilleren uttalte til Reuters at operasjonen var vellykket og at hun nå trenger hvile.

Loren er kjent for sin rolle i filmen «Two women». som hun vant en Oscar for i 1961. Seieren ble også historisk, siden hun var den første skuespilleren til å vinne prisen i en ikke-engelskspråklig film.