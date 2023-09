– Sønnen min har begynt å danse i barnehagen

Stig Andre Berge (40) har kjent på en god stigning etter to runder i «Skal vi danse», og dansepartneren hans er stolt av fremgangen hans.

Mistet partneren i bakken

Iført stramme skinnbukser i forrige program, klarte han seg greit. Men på generalprøven mistet han dansepartneren i gulvet.

SKINNBUKSER: Stig André Berge og partner Norunn Ringvoll i full utfoldelse på parketten. Foto: Lage Ask / TV2

– Jeg er kjempestolt, han mestrer det så bra jeg kunne forventet. Han mistet meg i bakken da, på generalprøven, men det var skinnbuksene sin skyld, sier Norunn Ringvoll til TV 2.

Danser som Pappa



Det hjelper også å ha familien til stede i salen, og på hjemmebane er det en femåring som er i fyr og flamme over pappas danseferdigheter.

DANSER SOM PAPPA: Fem år gamle Nicklas danser på bordet i barnehagen og tar etter sin far, Stig André Berge. Foto: Privat

– Jeg har hatt med mye venner og familie i salen, men de to små barna mine må være hjemme. Gutten min på fem år snakker mye om dans, og i dag fikk jeg et bilde av at han stod på et bord i barnehagen og danset, så han prøver å kjøre «moves-a» mine. Det er gøy, sier Berge.

Barna på dans

Stig André vurderer å ta med barnehagen på en parkettprøve, for selve programmet går litt for sent for barna. De to barna hans, Natalie (2) og Nicklas (5) har begge vært med pappa på danseprøver.

GODE VENNER: Stig André Berge og hans dansepartner Norunn Ringvoll jobber beinhardt for å lykkes. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Jeg hadde med begge barna på trening, men det var ikke så lett å trene samtidig. De løp rundt oss og det var vanskelig å trene da, sier Berge.

Nervøsitet

Berge danset ikke selv da han var liten og heller ikke mye i sitt voksne liv, så utgangspunktet var ikke det beste.

NERVER: Stig André Berge slår hviterusseren Barys Radkevich i 55 kilos klassen i bryte-VM i Creteil i Frankrike, 2003. Han skadet seg forøvrig i armen i løpet av kampen. Foto: Jansson, Leif R./Scanpix

Men øvelse gjør mester. Og han kjenner på samme prestasjonsangst som da han var profesjonell bryter.

– Beina skjelver like mye når musikken starter som når dommeren blåste i fløyta og satt i gang brytekampen, avslutter Berge.