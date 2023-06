«Sommerhytta»-produksjonen måtte ransake deltakerparets hytte

Årets «Sommerhytta» går snart mot slutten etter mange uker med tungt arbeid og høy puls.

Deltakerne har i ettertid av innspillingen fått reflektere rundt det de har vært med på.

Det har nemlig vært mange ting å sette seg inn i, i tillegg til alt av snekkerarbeid, komplementærfarger og luking av bed.

Nå åpner deltakerne seg om de små og store tingene de opplevde under innspilling, og deler noen morsomme historier.

«Sommerhytta»-Benjamin med monster-blemme

– Ble litt falskt

Noe flertallet av deltakerne har fått oppleve, er hvor tidkrevende en TV-produksjon kan være.

– Jeg visste at vi kom til å bruke mye tid på å filme, vente og ta ting flere ganger, men det overrasket meg hvor mye tid dette tok, forteller Eli Rebekka Haugen (24) til TV 2, og fortsetter:

– Da vi skulle filme seansen der vi går inn mot hyttene for første gang, filmet vi dette sikkert åtte ganger fra ulike vinkler, og dermed måtte vi gjenskape seansen og reaksjonene.

Håvard Skille Midtgård (23) har samme erfaring som Haugen – at TV-produksjon tar lang tid, og at den tidvis kan være konstruert.

– Flere ganger måtte vi gjøre ting om igjen for å få det på film. Noen av spørsmålene vi stilte hverandre var også fabrikkert, men det var ikke alle spørsmål vi gadd å stille, siden det ble litt falskt, forteller Midtgård, som deltar med kjæresten Leona Halset Williams (27).

DELTAKERPAR: Paret Leona Halset Williams og Håvard Skille Midtgård har begge et høyt konkurranseinnstinkt, som kommer godt med i konkurransen om hytta. Foto: TV 2

Slet med søvnen

Deltakerne får kun én uke på å bygge hvert enkelt rom i hytta, eksempelvis kjøkken, bad eller soverom. Dermed ble det stort sett knapt med tid for deltakerne.

– Dagene var veldig tettpakket. Du skal ikke bare ferdigstille en hytte. Det er intervjuer, konkurranser, handling og transport som fort spiser mye verdifull byggetid, forteller Herman Winger Ramm (32).

Ramm skal sammen med kompisen Petter Nohr (33) forsøke å vinne sin egen hytte. Nohr kan fortelle at den tettpakkede hverdagen påvirket spesielt én ting.

KOMPISER: Petter Nohr og kompisen Herman Winger Ramm er det eneste venneparet i denne sesongen. Foto: TV 2

– Jeg merket godt at innspillingen påvirket søvn også, sier Nohr, og fortsetter:

– Det var nok alt tankekjøret over problemløsning, inntrykk, nye ideer og lysten på å levere best mulig resultat, som gjorde at hodet gikk på høygir så å si hele tiden. Sånn sett i ettertid er det et ganske heftig opplegg vi har deltatt på – og ti uker er ganske lenge, sier han.

– En type «jukskontroll»

Deltakerne får et gavekort fra Bohus på 50.000 kroner som de kan disponere i løpet av ti uker. I tillegg får hvert deltakerpar et ukesbudsjett som kan variere mellom 2000 og 7000 kroner.

– Om det var noen penger til overs, fikk man de ikke med seg videre inn i senere uker. Så om ukesbudsjettet var på 3000 kroner, fantes det ikke en krone mer på kortet enn det. Vi løp rundt med kalkulator og kvitteringer for å se hva man hadde råd til å kjøpe, forteller Williams.



Deltakernes kvitteringer blir levert inn mot slutten av hver uke. Dette er for å kontrollere at alt de bruker av innredning stemmer overens med betalingene.

– Med andre ord, en type «jukskontroll», sier Haugen.

MISTET KVITTERING: Da Eli Rebekka Haugen og Benjamin Martinsen mistet en kvittering under innspilling, skapte det hodebry for produksjonen. Foto: TV 2

Haugen husker spesielt ett tilfelle der hun og kjæresten Benjamin Martinsen (25) hadde glemt å inkludere kvitteringen på noen puter.

– Produksjonen måtte ransake hytta for å finne kvitteringen i bunnen av tomme handleposer. Hvis de ikke hadde funnet den, måtte putene blitt plukket ut – heldigvis fant de den til slutt. Strengt må det være, og det er bra!

Måtte panikkplanlegge

I noen tilfeller er det kort tid fra ukesoppdraget blir delt ut, til fristen for bestilling av materialer går ut. Ramm innrømmer at det var litt stressende.

– Dette gjorde at vi måtte legge planer og ta avgjørelser kjappere enn det som føltes naturlig for oss. Heldigvis kunne vi etterbestille hvis noe manglet. Dette gjorde jo også at man kom fort i gang, sier han.

«Sommerhytta»-Petter oppgitt: – Lyst til å hive noe!

Bestilling av materialer var en overraskende og krevende prosess for flere.

– Vanligvis fikk vi ukesoppdraget klokken ti på mandag, og innen klokken tolv måtte vi ha planlagt alt det vi trengte av materialer til ukesprosjektet, forteller Haugen, og fortsetter:

– Det betyr altså to timer på å panikkplanlegge hvordan rommet skulle bli, regne ut og planlegge materialer og spille inn en sekvens med Lars som går rundt.

Se «Sommerhytta» mandager til torsdager på TV 2 Direkte og TV 2 Play.