«Sommerhytta»-paret er nødt til å leie ut hytta etter seieren

I slutten av juni var det duket for «Sommerhytta»-finale hvor de fire ulike parene kjempet om å vinne sin sommerhytte.

Til slutt var det Eli Rebekka Haugen (24) og Benjamin Martinsen (25) som gikk av med seieren, og kunne juble over å få beholde sin hytte.

TV-programmet blir derimot spilt inn ett år før det vises på skjermen, og vinnerparet har altså ikke hatt tilgang på hytta før finalen ble sendt på TV i slutten av juni måned.

– Det å komme tilbake var litt rart, men samtidig var det helt naturlig. Det var som å komme hjem, forteller Haugen til TV 2.

Må leie ut hytta

Med ny hytte følger det nye utgifter, og vinnerparet ser seg nødt til å leie ut hytta på Airbnb.

– Det er en del nye utgifter med hytta, så det kommer til å hjelpe en del å leie den ut. Nå prøver vi å finne logistikken på hvordan vi skal gjøre det, så det krever litt forhåndsarbeid, forteller Haugen, og legger til:

– Det blir litt rart at det skal bo andre folk der, men jeg ser mest fordelene med det. Men det er fint at hytta blir brukt når vi ikke er der.

Paret leier for tiden leilighet i Oslo, og synes det er gøy at de eier en hytte før deres første leilighetskjøp.

– Nå er vi på utkikk etter å få oss en bil slik at vi kan dra på hytta oftere, i tillegg til å gjøre det enklere å dra opp og ned når den skal leies ut, blant annet, forteller Martinsen.

25-åringen håper at «Sommerhytta»-eksponeringen vil gjøre hytta mer attraktiv å leie ut.

FINALE: Etter en nervepirrende finale kunne Martinsen og Haugen endelig puste lettet ut. Foto: Christine Skarstein / TV 2.

Deilig med en pause

Knapt to uker har gått siden finalen, men Haugen legger ikke skjul på at det har vært godt nå som «Sommerhytta» er ferdig på TV.

– Det har vært deilig med en pause fra «Sommerhytta»-kjøret, og det ble bare mer og mer intenst etter hvert. Men jeg vil ikke si at det har lagt seg helt enda, nå er det heller andre ting i fokus, sier Haugen.

Nå har paret vært på hytta to helger på rad, og til tross for at ett år har gått, var det lite som hadde endret seg.

– Det var kommet flere hytter rundt oss, men ellers var hytta som vi forlot den. Bare litt mer forfalt etter vinteren, og det virker som sauene hadde vært på tur. Plantene var heller ikke helt som vi forlot dem, men det var ikke så ille som jeg fryktet, forteller Haugen.

