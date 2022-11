Sommerhytta-hyttene enda ikke solgt – tar grep

TV-hyttene ligger fremdeles ute på markedet etter snart et halvt år. Nå tar utbyggeren grep.

I TV 2-suksessen Sommerhytta trer fire par på seg arbeidshanskene for å bygge sin egen hytte.

I årets sesong stakk ekteparet Sara Meyer Boudaya (28) og Ibrahim Mahnin (30) av med hytte til odel og eie på Nes Strandhager, mens de tre resterende funkishyttene ble lagt ut for salg i slutten av juni måned.

FÅR IKKE SOLGT: Sesongens tre Sommerhytta-hytter har foreløpig ikke blitt solgt på Nes Strandhager. Bildet er tatt før hyttene ble ferdigstilte. Foto: TV 2

Da TV 2 tok kontakt med utbygger i Smartbo, Espen Skoglund, som står for utbygging og salg på Nes Strandhager, i august var fritidsboligene fremdeles ikke solgt.

Tar grep

Snart seks måneder etter at hyttene ble lagt ut for salg, står de fremdeles uten kjøpere. Nå ser utbyggeren seg nødt til å ta grep i håp om å få solgt hyttene.

– Det er helt stille i markedet. Det er helt dødt, sier Skoglund til TV 2.

Skoglund forteller videre at de har hatt en Facebook-kampanje gående. Samtidig har de hatt interessenter på noen visninger, men den store interessen har uteblitt.

Utbyggeren peker videre på økte renter, hyttepriser, strømpriser og post pandemi som medvirkende årsaker til at hyttesalget går treigt.

– Folk blir avventende på grunn av markedet. Timingen er litt skrøpelig. Derfor tror jeg at det er riktig å tenke ut nye måter å angripe det på, forklarer han.

Skoglund uttaler overfor TV 2 at de ønsker å tilby solcellepanel til nye, potensielle hyttekjøpere.

– Man får ikke strømstøtte på en hytte, så vi kommer til å tilby solcellepanel, så man kan nesten være selvforsynt med strøm – litt avhengig av hvor mye man bruker. Vi har kanskje tenkt til å inkludere det i prisen.

PUSSET OPP: Fire par snekret sin egen hytte i årets Sommerhytta. Vinnerparet Ibrahim Mahnin og Sara Meyer Boudaya (til venstre) vant sin hytte, mens de andre parenes hytter ble lagt ut for salg. Foto: Espen Solli / TV 2

I tillegg til solcellepanel, er utbyggeren også i gang med å rette opp i mangler og feil i hyttene.

– Vi holder på med å rette opp i det. Og det er ikke unaturlig det. Noe er greit, og noe er for dårlig, sier han.

Positiv til salg

Til tross for et trått hyttemarked, er Skoglund optimistisk med tanke på salg i nærmeste fremtid. Han har heller ingen planer om å sette ned prisantydningen på 3 290 000 kroner.

– Jeg personlig tror at markedet endrer seg. Nå er jo påsken høysesong for hytter, og vi solgte hytter før pandemien også. Jeg tenker at vi har solgt 86 hytter, så da klarer vi å selge seks til. Vi sikter oss mot påske, og etter påske, sier han.

