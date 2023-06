«Sommerhytta»-Heidi bekrefter kjæreste

Heidi Stangjordet (28) kan fortelle at hun nå er i et forhold.

I snart ti uker har deltakerne i «Sommerhytta» vært å se på TV-skjermen.

Gjennom programmet har seerne blitt kjent med blant annet deltakerparet Heidi Stangjordet (28) og Patrick Gjertsen Hernæs (27), som på innspillingstidspunktet var kjærester. Da programmet begynte å rulle, ble det kjent at paret hadde gått hvert til sitt.

Nå bekrefter Stangjordet overfor TV 2 at hun ikke lenger er singel.

– Veldig bra

28-åringen kan nemlig fortelle at det går bra på kjærlighetsfronten i dag.

– Jeg har fått meg kjæreste, så det er veldig hyggelig! Det er ikke så lenge siden vi ble kjærester, sier Stangjordet.

Paret ble kjærester i slutten av april.

– Det er veldig koselig, synges jeg! Jeg kjente han ikke fra før, så vi møttes og så har vi datet, sier «Sommerhytta»-deltakeren.

– Jeg har det veldig bra, legger hun til.

God stemning

I neste uke er det finale i «Sommerhytta», noe som betyr at programmet har gått på TV i over to måneder. Stangjordet forteller at det går fint å se henne og den tidligere kjæresten Gjersten i programmet sammen.

– Vi var et team uavhengig om vi var kjærester eller om vi hadde vært der som venner. Det var han og jeg som et team, og det har jeg ingen vanskeligheter med å se på nå i ettertid, sier hun.



– Jeg synes også det er koselig å se, fordi vi vil hverandre godt. Det ville vi på «Sommerhytta» og nå i ettertid.

Da nyheten om bruddet ble kjent, sa Gjersten at det er god stemning mellom dem i dag.

– Det er veldig god stemning. Det som er veldig viktig for oss er at uavhengig av vår relasjon i dag, så er fortsatt «Sommerhytta» vår reise sammen. Så det skal vi fortsatt dele sammen, sa Gjertsen til TV 2 i april.