«Sommerhytta»-Håvard i sorg

Gjennom årets sesong av «Sommerhytta» har TV-seerne blitt kjent med blant andre kjøkkenselgeren Håvard Skille Midtgård (23) som konkurrerer om å vinne sin selvbygde hytte sammen med samboeren Leona Halset Williams (27).

I et Instagram-innlegg deler Midtgård nå den triste beskjeden om morfaren Rolf Johan Skilles bortgang.

«Et av mine største forbilder har gått bort. Tusen takk for alle minnene og alt du har lært meg, morfar! Savnet vil bli stort» skriver 23-åringen til blant annet bilder av seg selv og morfaren side om side.



Til TV 2 forteller «Sommerhytta»-deltakeren at dødsfallet er veldig leit.

– Det er alltid tungt å miste noen man er glad i, så det har jo vært en tung periode, sier han.

Midtgård deler videre at han og morfaren sto hverandre nære, og at råd om livet og naturen alltid var mulig å få.

– Vi hadde et veldig nært og fint forhold. Morfar har alltid stilt opp og lært meg veldig mye – spesielt det å like naturen. Han lærte oss hvordan man skal lage et ordentlig bål med selvplukket ved og så videre. Han og kona Kirsten – min bonusmormor – har hatt en hytte på Blefjell som har blitt et samlingspunkt for både naturopplevelser og samvær. Der har vi tilbrakt store mengder med tid sammen.

23-åringen minnes det nære familiemedlemmet som en aktiv, livlig sjel – som også var en av hjelperne under innspillingen av «Sommerhytta» i fjor.

– Morfar var en mann som brukte store mengder av tiden ute i naturen, enten det var å gå turer i fjellet, padle kano, gå på ski og mer til. Veldig mange av minnene ble etablert der. Han sto alltid på for at alle rundt seg skulle ha det bra. Jeg har kun gode ord om en mann som var veldig lett å like. Han kunne det meste, avslutter han.

