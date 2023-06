«Sommerhytta»-dommerne avviser påstanden fra TV-seerne

«Sommerhytta»-dommerne er vant til at seerne kan være uenige med dem. Nå svarer de blant annet på én påstand fra publikum.

Realityprogrammet «Sommerhytta» har engasjert, inspirert, gledet – og provosert – nordmenn siden 2017.

Hver sesong har det kokt over av engasjement hos TV-seerne i sosiale medier, der særlig dommerne Lars Fossum, Aina Sollie Steen og Finn Schjøll har fått gjennomgå på både godt og vondt.

Kommentarfeltene har gjerne vært fylt av uenigheter om ekspertenes bedømmelser og avgjørelser rundt ukesfinalene i programmet.

DOMMERTRIO: Finn Schjøll (t.v.), Aina Sollie Steen og Lars Fossum har utgjort dommerpanelet i «Sommerhytta» siden oppstarten for seks år siden. Gjennom årenes løp har de fått både ros og ris av TV-seerne på bakgrunn av sine vurderinger og meninger under programmets ukesfinaler. Foto: TV 2

Trekløveret er ikke fremmede for kritikk, og har opplevd litt av hvert gjennom seks år på skjermen. Blant annet har interiørdesigner Aina tidligere uttalt til TV 2 at hun ble spyttet på av en seer.

– Bruker ikke tid på negativitet

I år, som tidligere, har det ikke manglet på oppmerksomhet og respons. Overfor TV 2 forteller ekspertene at de unngår å bruke tiden på negativitet, og konsentrerer seg om de hyggelige og konstruktive tilbakemeldingene – som det er flest av.

– Jeg fokuserer på gode meldinger og konstruktive tilbakemeldinger. Det betyr jo bare at folk er engasjerte. Jeg bruker ikke tid på negativitet. Livet er for kort rett og slett, sier Steen til TV 2.

Denne syvende sesongen har tonen vært mild, ifølge Steen. Interiørdesigneren forteller at hun har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra «Sommerhytta»-fansen. Titt og ofte blir hun møtt av blide og ivrige seere når hun ferdes ute.

– I år har det kun vært positive tilbakemeldinger. Folk kommer bort og slår av en «Sommerhytta»-prat – prøver å lure ut av meg hvem som vinner i en skøyeraktig tone, og ønsker å ta et bilde, sier Steen, og fortsetter:

– Noen seere ber om interiørtips og hjelp til fargesammensetninger. Her om dagen fikk jeg blomster av en seer også. Utrolig hyggelig at folk er så entusiastiske rundt interiør, hus og hjem.

Fossum bekrefter at det til vanlig er god kok, men at han ikke går aktivt inn for å lese kommentarer eller meldinger i innboksen. Snekkereksperten har som regel mottatt lite ris, men tar til seg konstruktiv kritikk dersom det kommer hans vei.

– Sant å si, så har jeg opplevd lite av det. Jeg har vært heldig og kun fått hyggelige og positive tilbakemeldinger på gata. Det skyldes nok at i mitt fagfelt, er det lettere å påpeke feil og mangler eller rett og galt, enn på de andres områder. Men når, og om det skjer, vil jeg jo forsøke å se om det ligger noe i det – er det konstruktivt, tar jeg det til etterretning, sier han.

Dommeren legger til at han synes det er bra at «Sommerhytta» fremdeles engasjerer begge veier.

Avviser «sympatihammer»

Eksperttrioen er opptatte av å vurdere rettferdig og objektivt i ukesfinalene, og går grundig gjennom hver enkelt hytte før den endelige avgjørelsen tas og gullhammeren overrekkes til vinnerparet.

Fossum påpeker at vurderingene som blir tatt, er nøyere og mer omfattende, enn hva som kanskje fremkommer på TV.

– Det vises ikke så mye på skjermen, men hver av dommerne registrerer det meste av hva som er gjort, før vi har en lengre samtale, og noen ganger en diskusjon om hvem vi synes fortjener å vinne ukesfinalen. Når hammeren deles ut, snakker vi med én stemme, forklarer han.



DISKUSJON: De tre «Sommerhytta»-ekspertene Lars Fossum (t.v.), Aina Sollie Steen og Finn Schjøll bedømmer og diskuterer ukentlig hvem av parene som stikker av med den gjeve gullhammeren. Foto: TV 2

Hageekspert Schjøll bedyrer at dommerne verken kan eller skal favorisere.

– Vi må dømme fra gang til gang, mens sitter man hjemme i sofaen sin, så kan man ha en favoritt. Men vi må bare gjøre jobben vår. Dommerjobben er vel, uansett om man dømmer på fotballbanen eller på «Sommerhytta», ikke akkurat den mest populære jobben. Jeg tror at hvis seerne hadde stått i dommernes sko, så tror jeg ikke det hadde vært så stor forskjell.

Blant seerpåstander som av og til dukker opp, er hevdelsene om at det blir utdelt en såkalt «sympatihammer» – en hammer som gis ut for å utjevne de fire lagene i konkurransen. Det avfeier ekspertene glatt at skjer.

– I «Sommerhytta» finnes ingen «sympatihammere». Vi vurderer kun ut fra om og hvordan oppgaven er besvart inne og ute, sier Aina.

– Det vil nesten alltid oppstå situasjoner som gjør at dette mistenkes. Vi skulle rent følelsesmessig gjerne ha delt ut slike hammere, men da hadde vi ikke gjort jobben vår skikkelig, mener Fossum.

Gjenkjennbart

De erfarne fagfolkene tror at realityprosjektet skaper såpass mye rør og leven av ulike årsaker. Blant annet står det menneskelige aspektet sentralt.

– Jeg blir selv overrasket over engasjementet hver gang. Det handler om mennesker, og hva de skaper. Dette er noe de fleste kan kjenne seg igjen i. Når de da opplever at deres favoritter ikke blir belønnet, eller «feil» par får hammeren, tas det ille opp, mener Fossum.

Steen tror også at seerne kan se seg selv i deltakerne.

– Det er tydelig at «Sommerhytta» har truffet blink når det gjelder TV-underholdning. Det er så gøy å få være med på dette fargerike sirkuset og se at dette engasjerer folk. Jeg tenker at de fleste som har pusset opp, kan kjenne seg igjen i mange situasjoner.

– Folk elsker «Sommerhytta», og ting som engasjerer, blir det mye mening om, poengterer Finn.

