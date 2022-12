SØKSMÅLET BLE KATALYSATOR: I en ny episode av Netflix-dokummentaren «Meghan & Harry» snakker det titulære kongeparet ut om deres exit fra det britiske kongehuset. Foto: Courtesy of Prince Harry and Meg

Torsdag kom de tre siste episodene i den oppsiktsvekkende Netflix-dokumentaren om hertuginne Meghan (41) og prins Harry (38).

I den femte episoden av «Meghan & Harry» snakker det tidligere britiske kongehusparet ut om deres store exit fra det britiske kongehuset.

– Jeg innså at jeg ikke bare hadde blitt kastet ut til ulvene, men at jeg også ble matet til dem, åpner Meghan episoden.

Paret mener det var søksmålet mot den britiske avisen The Mail on Sunday som var den store katalysatoren for deres exit fra det britiske kongehuset.

– Alt endret seg etter det. Det søksmålet var nok virkelig katalysatoren for oppløsninger, sier hertuginnen.

– Det var grusomt

Hertuginnen starter med å forklare det øyeblikket hun mener forholdet mellom henne og hennes far, Thomas Markle, begynte å rakne. Etter bryllupet begynte faren å oppsøke media, hevder hun.

Meghan forklarer at hun da, i 2019, etter oppfordring fra dronning Elizabeth og prins Philip skrev et brev der hun konfronterte sin far. Til tross for at brevet skal ha blitt sendt via trygge kanaler som hennes management i Los Angeles, ble brevet lekket til pressen.

– Det var grusomt, sier hertuginnen til kameraet.

Etter at Meghans brev be sirkulert i pressen i 2019 forteller Harry og Meghan at de gikk til kongehuset i et forsøk om å få ut et søksmål mot blant annet The Mail on Sunday.

Søksmålet var katalysatoren

Prins Harry mener mediene var strategiske i sin publikasjon av brevet ettersom de visste at kongehuset kom til å fraråde paret fra å gå til sak mot pressen.

– Jeg fulgte det opp i ukesvis og fikk ingenting tilbake, sier Meghan.

– Etter flere måneder med forsøk på å få noe gjort søkte vi rettshjelp i andre kanaler, sier Harry om søksmålet som til slutt skulle komme.

I episoden dukker blant annet parets advokat i saken, Jenny Afia fra Schillings Law Firm i London.

SAKSØKTE PRESSEN: Hertuginne Meghan og Prins Harry hevder i dokummentaren at de oppsøkte rettslig hjelp på egenhånd etter gjentatte forsøk på å få støtte fra kongehuset. Foto: Evan Agostini

Afia hevder at kilder fra innsiden av kongehuset kom med negativ informasjon om Meghan og Harry til pressen.

Dokumentaren viser også frem rettsdokumentene med vitneforklaring fra The Mail on Sunday redaktøren, Edward Verity, som hevdet at han hadde flere høytstående kilder innad i kongehuset som bidro med informasjon til avisen.

Videre forklarer Prins Harry at paret så på søksmålet som en mulighet for å komme seg vekk fra kongehuset, og dermed pressen. Det var da paret i 2019 bestemte seg for å flytte til Vancouver Island i Canada.

De idylliske hjemmevideoene fra deres leide hjem på den kanadiske øya står i sterk kontrast til paparazzibildene av deres hjem som kom like etter.

Planla å bryte ut

Prinsen forteller at han og Meghan før sin exit til Canada hadde forsøkt å bryte ut av den negative mediesyklusen ved å finne måter å jobbe med det Britiske Samveldet på egen regning.

Blant annet hevder Harry at han og Meghan hadde gjort en avtale med sin far, Charles III om at paret skulle flytte til Sør-Afrika allerede i 2019. Ifølge prinsen falt planen igjennom med en gang dokummentene om deres Sør-Afrika planer ble lekket til pressen.

– Med en gang slike planer blir til offentlig debatt vil de ni av ti ganger gå til grunne, sier Harry.

Videre forklarer prinsen at han og Meghan hadde orientert familien og kongehusstaben om deres Canada-planer i et minimum av to år. Det poengterer han.

– «Okey, Canada, dette er planen» sa jeg til faren min. Så sier han «Kan vi få det skriftlig?», og jeg ville ikke ha det skriftlig på grunn av det som skjedde sist gang, sier prinsen.

– I direkte konflikt

Prinsen og hertuginnen forklarer at de i kommunikasjon med Charles III ga direkte beskjed om deres villighet til å gi fra seg Sussex-titlene hvis deres planer om Canada-exiten skulle gå til grunne.

Etter lang kommunikasjon og deres valg om å avstå fra julefeiringen med kongehuset, sier Harry at hans bestemor, Dronning Elizabeth, tok kontakt og oppfordret dem til å komme på besøk.

Sammen forklarer det kongelige paret at planen var lagt til en visitt i London 6. januar 2020, der de skulle tilbringe natten hos Dronningen.

Ifølge Meghan la paret ut på reise fra Vancouver til Heathrow flyplass i London, men i det de gikk ombord i flyet kom en streng beskjed fra kongehusstaben.

– Dere har ikke lov til å se Hennes Majestet, gjengir Meghan beskjeden med alvor i blikket.

Hertuginnen forklarer at hun fikk streng beskjed om å videreføre til prinsen at han ikke kunne møte med Dronningen ettersom hun var opptatt hele uken.

– Jeg husker jeg så på H og ble sånn, «Herregud, så dette er det som skjer når en familie og familiebedrift står i direkte konflikt». De skjermer deg fra å se Dronningen, ja, men det de egentlig gjør er å skjerme et barnebarn fra å se sin bestemor, sier Meghan om hendelsen.

Harry hevder beskjeden kom som et gigantisk sjokk, og mener det var det stikk motsatte av det hans bestemor hadde sagt til ham over telefon.

Harry forteller om samtalen han hadde med Dronning Elizabeth når hun førts ringte ham opp igjen etter beskjeden.

– «Ja, jeg visste ikke at jeg var opptatt. Jeg ble fortalt jeg var opptatt, og nå har jeg faktisk fått høre at jeg var opptatt hele uken», sa hun. Jeg var bare sånn, «wow», sier prinsen med et oppgitt blikk.

Videre forklarer paret at de raskt fikk beskjed om at deres planer om en visitt til Dronningen nå skulle ut i pressen. I dokummentaren gir Harry tegn til motløshet over at media atter en gang hadde fått nyss om deres private familieaffærer.