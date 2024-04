Sofie Vollan bekrefter kjæreste: – Sa «I love you» etter et par uker

Modelltvillingene har de siste to årene blitt kjente fjes, og har i dag samlet over 800.000 følgere på tvers av Tiktok og Instagram.

De er signert hos Team Models, samme byrå som deres gode venninne, influenser Emma Ellingsen (22).

I mars forente de krefter og startet opp podkasten «Burn Book».

Det er i den ferskeste episoden at Sofie Vollan (21) røper kjæreste-nyhet.

Der svarer trioen på spørsmål fra lytterne, og det de skal ha fått flest spørsmål om, er «hvorfor» og «hvem» Vollan var i Los Angeles med i påskeferien.

– Vi kan starte med å si at jeg er en veldig privat person, så jeg hadde egentlig ikke ingen planer om å dele så mye om det, men så var vi på en innspilling hvor jeg fikk spørsmålet, så det kommer ut uansett, svarer Sofie Vollan, og legger til at de derfor heller ville «spill the tea» først i egen podkast.

Tvillingene har delt flere bilder i februar og mars fra ferieturen til Brasil, hvor de var innom storbyen Rio de Janeiro. Der bodde i en takleilighet, som de på ett tidspunkt delte med opptil 14 personer.

Idunn og Sofie Vollan i Rio de Janeiro i februar. Foto: Skjermbilde fra Instagram, brukt med tillattelse.

Noen av disse var kompiser fra Los Angeles som de hadde møtt på høsten i fjor.



– Også en dag møter vi han ene kompisen av en kompis. Hva skal vi kalle han? Steve? Jeg vil holde navnet privat, forklarer Vollan.

Hun forteller at de raskt begynte å ha gode samtaler sammen. Kun ett døgn etter første møte overrasket amerikaneren ved å kysse henne på stranden.

Søster Idunn og Emma Ellingsen poengterer at man blir raskt kjent, nærmest som i realityserien «Love Island», når man bor så tett på hverandre.

Sofie sier seg enig, og understreker poenget med å avsløre at de etter to og en halv uke hadde sagt «I love you» og blitt kjærester.

– Jeg var ikke ute etter et forhold i det hele tatt. Jeg har så ekstremt høye standarder. Så han her er verdens fineste fyr, sier Vollan, før hennes podkast-makkere sier seg enig.

21-åringen svarer deretter på følger-spørsmålet at hun derfor tilbrakte påsken med sin utkårede i Los Angeles.

Nå ser hun frem til å få kjærestebesøk i Oslo, og sier spøkende at man kanskje ser henne «råkline» på gata.

God kveld Norge har vært i kontakt med Vollan, som skriver i en melding at hun ønsker å holde forholdet så privat som mulig inntil videre.