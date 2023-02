Sofie Karlstad reagerer på «utropakt»: – Må roe seg 30 hakk

Saken blir oppdatert fortløpende.

Etter seks uker med dramatikk, intriger og nye vennskap på Steinsjøen gård skal vinneren av sesongens Farmen kjendis kåres søndag kveld, enten det blir Sofie Karlstad (25), Trond Moi (53) eller Ørnulf Høyer (66).

I anledning finalen, blir det avholdt en storslagen finalefest for deltakerne på utestedet Månefisken i Oslo. Her blir det mingling, finaletitting og etter hvert også feiring av den som stikker av med seieren.

Gjengen blir imidlertid ikke fulltallig da TV 2 har fått bekreftet at Espen P.A. Lervaag (45) uteblir fra festlighetene.

45-åringen har valgt å prioritere familietid denne runden.

– Med flere TV-prosjekter i loopen, måtte jeg skyve litt på vinterferien for at ungene skulle få litt ferie. Ikke mer dramatikk enn at barna fortsatt er viktigere enn rød løper og sjampis. Men, jeg skulle selvfølgelig ønske jeg kunne ha vært der sammen med folka. En fin gjeng, sier han til TV 2.

Reagerer på «utropakt»

Den røde løperen er selvsagt rullet ut for kvelden, og gårdsklærne er byttet ut med kjole og dress.

Karlstad er blant de første som ankommer festen.

– Det blir veldig spennende å se på hele sulamitten. Mamma vet ingenting om at jeg har komme til finalen, sier hun til TV 2.

REAKSJON: Fatrmen kjendis-semifinalist Sofie Karlstad reagerer på misvisende avisoverskrifter. Foto: TV 2

Influenseren synes det har vært flere misledende titler på artikler den siste tiden, og har reagert på en såkalt «utropakt» med meddeltaker Aleksander Sæterstøl (27).

– Jeg synes overskriften kan roe seg 30 hakk.

– Det var ikke en utropakt, kun jeg og Aleksander som snakket om å holde oss litt unna hverandre, for at det ikke skulle bli spekulasjoner om en romanse. Om det kalles en utropakt eller ei, får være opp til hver enkelt. Jeg tenker nei.

