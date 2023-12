Sofie Karlstad er singel

– Det var mange spørsmål om én ting.

Slik åpner programleder Mathilde Ullum den ferskeste episoden av 730.no sin podkast.

Det er influenser og realityprofil Sofie Karlstad som er gjest.

– Det er sikkert om jeg er singel, svarer Karlstad.

Noe hun avslører at hun er, og at bruddet skjedde i oktober.

– Det går veldig bra med meg. Det her var rett og slett bare at følelser ikke stemte overens med det man bør føle. Så det har kanskje vært mitt ryddigste break up ever, sier Karlstad.

Videre forteller Karlstad at hun og eksen sees ofte da de er naboer og møtes blant annet på trening og på butikken.

– Det ble et vennskapelig brudd?, spør Ullum.

– Veldig, jeg ønsker ham alt det beste. Jeg trodde det skulle gå verre, men det har gått overraskende fint.

PÅ PREMIERE: Sofie Karlstad med sin daværende kjæreste Tommy Steinsvik på Babylon-premieren i januar. Foto: Martin Habbestad / God Kveld Norge

Kjent profil

Karlstad ble kjent på sosiale medier og har blant annet deltatt i «Paradise Hotel», «Bloggerne» og «Farmen kjendis».

I podkasten forteller hun at det er viktig for henne at hun og eksen, Tommy Steinsvik, respekterer hverandre etter bruddet.

– Så lenge man har respekt for hverandre, kan du gjøre hva du vil. Men kanskje ikke dra på min butikk om du har med deg en ny date, sier Karlstad.

Karlstad syns rett og slett det kan bli litt kleint.

– Hadde jeg ikke vært «kjent», hadde det kanskje ikke gjort så mye for da hadde hans dater potensielt ikke visst hvem jeg er, men sånn som det er nå at de kanskje vet hvem jeg er, kan det oppstå en klein situasjon.

Karlstad ble nummer to under årets «Farmen kjendis».