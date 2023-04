Sofia Richie og Elliot Grainge gifter seg i luksuriøse omgivelser

Amerikanske Sofia Richie (24) og britiske Elliot Grainge (30) gifter seg lørdag, skal vi tro influenserens siste oppdatering i sosiale medier.

Seremonien i Frankrike finner sted ett år etter at parets forlovelse ble kjent.

April virker å være en spesiell måned for de to, siden det også var i april 2021 influenseren bekreftet forholdet ved å dele et kyssebilde sammen med Grainge.

Fredag kveld ble bryllupsparet fotografert under det som trolig var en såkalt øvingsmiddag. Lokalet var det berømte Hotel du Cap Eden Roc i Antibes. Storesøster Nicole Richie var blant gjestene.

Deler glamorøse øyeblikk

Richie har de siste dagene gitt hyppige innblikk av feiringen til sine over åtte millioner Instagram-følgere.

Hun har gått med en rekke ekstravagante antrekk under tiden i Frankrike, med flere elementer fra luksuriøse Chanel. Det fikk enkelte til å spekulere i om også brudekjolen vil være fra motehuset.

Denne hvite kjolen, som Richie ble avbildet med tidligere på fredag, er fra merket Proenza Schouler, og har en prislapp på rundt 17 000 norske kroner.

Brudgommen har foreløpig ikke delt noe fra drømmehelgen, men det er ikke så overraskende, siden han er klar på at han liker å holde en lav profil.

Det er en stor kontrast til hans kommende kone som lever av å være influenser og modell. I et intervju som Los Angeles Times publiserte få dager før bryllupet, kommenterte han følgende om kontrasten:

«Man kan ikke noe for hvem man blir forelsket i». Grainge la til at han er mest lykkelig når han og Richie ser på TV sammen.

Berømte foreldre

Både Richie og Grainge har foreldre som har slått seg opp i musikkbransjen.

24-åringen er det yngste barnet til artist Lionel Richie, som står bak en rekke hits som «All Night Long» og «Hello».

Richie har i tidligere intervju uttalt sin begeistring for svigersønn Grainge.

Lionel Richie og Lucian Grainge. Foto: Mario Anzuoni/Reuters Amy Sussman/Getty Images/AFP

– Jeg elsker Elliot. Jeg har kjent ham siden han var 12 år. Jeg vet hvem han er, de er så glade (...) Hun er i gode hender, sa han til Access Hollywood i fjor.

Svigersønnens far, Lucian Grainge, er trolig årsaken til at Richie-familien har kjent til ham i flere år - han er nemlig styreleder og administrerende direktør i plateselskapet Universal Music Group. I 2021 ble det kjent at Richie hadde skrevet under en eksklusiv avtale med selskapet om retten til hans sangkatalog.

Billboard har flere ganger kåret Lucian Grainge som en av de mektigste i musikkbransjen.

Elliot Grainge har sitt eget plateselskap, «10K Projects», som har den norgesaktuelle rapperen Ice Spice med på laget. I 2021 var han inkludert på Forbes sin liste «30 under 30», som hyller folk som har makt eller stor suksess i sitt felt.

Sofia Richie har fra ung alder av vært modell for flere store merker, og har laget kleskolleksjoner i samarbeid med kjeden Macy's og Frankies Bikinis.