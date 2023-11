Snorre Monsson om kjæresten: – Absolutt en styrke

Han ble nærmest kjent over natten. På hjemmebane har han en trygg havn med skuespillerkjæresten.

Komiker og TV-profil Snorre Monsson (23) har det siste året blitt et kjent fjes for mange.

Det mange trolig ikke er klar over, er at han også er i et langvarig forhold med en kvinne mange kanskje drar kjensel på.

Monsson bemerket seg i «Ikke lov å le på hytta» i år, og ble deretter en VGTV-profil som skal lage både TV og podkast for mediehuset.

På nyåret kan man også se 23-åringen som «Gucci Gautes» makker i nytt humorprogram på NRK.

Merker endring

God kveld Norge møter komikeren under premierefesten for «Føkkings Fladseth», og spør hvordan den nye kjendistilværelsen er.

– Egentlig bare positivt. Den eneste måten jeg merker det veldig på er at standupshows blir utsolgt fortere, svarer Monsson til God kveld Norge.



– Enn med å stå slik og prate om privatlivet, hva synes du om det?

– Det er klart at det er litt rart da, sier han før han og pauser, og legger til:

– Vet ikke.

Møttes på skolebenken

I rundt seks år har han vært kjæreste med skuespiller Ida Oldeide Hay. Hun er kjent fra NRK-serier som «Elevrådet» og «Alle sammen».

– Vi er samboere og er veldig lykkelige sammen.



23-åringen forteller at han møtte kjæresten på skolen. I flere år har de dermed fulgt hverandre i ulike, men like, bransjer.

– Det har vært veldig fint. Det er absolutt en styrke at en viss del av omgangskretsen til begge på en måte er lik, kommenterer han.