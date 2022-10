Snøroboten er ute av Maskorama - sjokkerte detektivene

GJETTELEK: To kjendiser har blitt avslørt - seks gjenstår. Foto: Fredrik Arff

Forrige uke var det Birgit Skarstein som ble avslørt som Hytta.

I den andre sendingen i sesong tre var det snøroboten som måtte ta av seg masken.

Detektivpanelet ble sjokkerte når masken skulle av. For ut av kostymet kom barne-TV figuren Fantorangen.

40 prosent av folket trodde det var skuespiller Mari Maurstad, og det hadde også dommerpanelet gjettet flere ganger.

SJOKKAVSLØRING: Da kjendisen skulle avsløres kom det et unisont gisp fra detektivpanelet. Foto: Ulrik Kramer/Fremantle/NRK

– Det kom et unisont gisp fra detektivpanelet når snøroboten ble avslørt, hva tenker du?

– Jeg tenker hvorfor var det det? Vi vet jo at kermit the frog var med i den amerikanske versjonen, vi visste at dette var mulig, sier Jan Thomas og fortsetter:

– Vi har vært inne på dette temaet i alle sesongene, men man blir jo litt sånn: «Der kom den, der kom jokeren».

Fantorangen selv sier at det har vært «kjempelett» å holde seg skjult.

– Jeg er jo en som kan være to personer hvis jeg vil.

– Hvordan har det vært å manipulere stemmen, du har jo en stemme som er kjempekjent blant de yngste?



– Jeg sang engelsk forrige gang, men har lært meg masse forskjellige måter å synge på og det kunne godt hende at jeg hadde gått for spansk også.



– Hvordan var det å se reaksjonene til dommerne da du stakk hodet ut?



– Det var gøy altså, det likte jeg veldig godt, sier den folkekjære Fantorangen.