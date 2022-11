Snek inn hemmelig flamme på hotellrommet

Én av Farmen-deltakerne var ikke redd for å bryte reglene under finalefesten.

I kveld avsløres det hvem som blir vinneren av Farmen 2022. I den anledning avholdes det en fest på Youngstorget i Oslo.

TV 2 dekker rød løper-arrangementet på TV2.no fra ca. klokken 19.00 – og utover.

Selv om TV-seerne får vite hvem som vinner i kveld, ble finalen arrangert for mange måneder siden: Nærmere bestemt 2. oktober.

Etter den faktiske finalen i oktober, fikk deltakerne også en fest. Her skulle produksjonsmedarbeiderne, deltakerne og andre nøkkelpersoner i TV 2-produksjonen feire en vellykket sesong.

LURING: Einar Lund (t.h.) var ikke redd for å lure med seg drømmedama på hotellrommet. Foto: Anton Soggiu

Brøt reglene

Vi er tilbake i oktober. TV 2 møter Einar Lund (21), som virker å være den av alle de fremmøtte som gleder seg mest til finalefesten.

Under finaleinnspillingen spurte han produksjonsarbeidere flere ganger om han kunne få noe godt i glasset, men hver gang fikk han beskjed om at han måtte vente til vinneren var kåret.

Kanskje er ikke det rart at han var i festhumør, for han hadde invitert en helt spesiell gjest til Stange kommune, som ventet på ham etter festen.

21-åringen forteller at han nesten har vært avholds i to år, men på en slik festdag måtte det likevel feires hardt.

– Jeg skal nyte kvelden med alle deltakerne! Også kanskje hun jenta kommer, sier han, og smiler lurt til TV 2s reporter. Så fortsetter han:

– Da blir dette «butikk», da!

BESTEVENNER: Dan-Håvard Johnsen og Einar Lund har blitt gode venner etter Farmen-deltakelsen. Foto: Anton Soggiu

Fikk besøk på hotellet

Det er nemlig ikke første gang han snakker om ei dame han har på utsiden.

Tidligere har han fortalt at han ble rent ned av nakenbilder etter at han kom hjem fra Farmen, men at ingen kunne måle seg med ei dame han allerede hadde i kikkerten.

Einar har blitt intervjuet flere ganger om temaet, men hver gang nekter han å fortelle hvem denne mystiske flammen er.

Heller ikke denne gangen ønsker han å røpe identiteten hennes.

– Skal hun komme på finalefesten?

– Hun skal komme på hotellrommet mitt!

Einar får vite at det egentlig ikke er lov med slike gjester, verken på finalefesten som ble arrangert samme dag, eller på hotellrommet. Dette skulle ikke sette en stopper for Einar.

TV 2 sender nemlig en melding til Einar en stund etter finaledagen, og spør om han klarte å smugle jenta inn på hotellrommet:

– Det fikk jeg til, ja, skriver han, og legger til et aldri så lite blunkefjes.