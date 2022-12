Snek inn Brad Pitt-kyss

Margot Robbie (32) har tidligere spilt side om side med noen av verdens største stjerner, som Leonardo DiCaprio og Brad Pitt (58) i Tarantinos «Once Upon a Time In Hollywood».

Under innspillingen av den kommende spillefilmen «Babylon» fikk Robbie oppfyllt en drøm som kanskje mange der ute har hatt.

Den australske stjernen greide nemlig å overtale regissøren til å skrive inn en kyssescene mellom karakteren hennes og karakteren til Pitt, skriver E! News.

– Det stod ikke i manus, men jeg tenkte «Når ellers får jeg sjansen til å kysse Brad Pitt?» Jeg må jo bare gå for det, sier Robbie til E!

SPILLER SKUESPILLERE: I «Babylon» spiller Margot Robbie den ferske skuespilleren Nellie som ved hjelp av Hollywood-veteranen Jack gjør alt hun kan for å oppfylle drømmen om å bli en stjerne. Foto: Monica Schipper

I «Babylon», satt i Los Angeles på 1920-tallet, spiller Robbie den ferske skuespilleren Nellie som ved hjelp av to andre skuespillere, Manny Torres (Diego Calva) og Jack Conrad (Pitt), gjør alt som står i hennes makt for å oppnå sin drøm om å bli en ekte Hollywood-stjerne.

– Saksøk meg

Robbie forteller at hun måtte jobbe litt for å overbevise «Babylon»-regissøren Damien Chazelle om å gå for kyssescenen.

– Jeg sa, «jeg tror Nellie bare ville gått opp til Jack og kysset ham». Da sa Damien sånn, «Ja hun kan jo det – vent da. Du vil bare kysse Brad Pitt, du», forklarer Robbie og legger til:

– Da sa jeg bare, «Saksøk meg. Dette er kanskje siste gangen jeg får den muligheten,» sier Robbie spøkende.

REPRISE: Margot Robbie har spilt mot både Brad Pitt og Leonardo DiCaprio i flere velkjente spillefilmer. Deres siste opptreden samlet var i «Once Upon a Time In Hollywood». Foto: Doug Peters

Til slutt ble den australske stjernen og regissøren enige om at kyssescenen passet karakterene utmerket, og testet det ut. Etter bare en take satt kyssescenen som et skudd, forteller Robbie til E!

Drakk seg til mot

Det er ikke første gangen Robbie har tatt til å improvisere litt på sett. Under årets BAFTA-utdeling snakket den australske skuespilleren ut om at hun måtte drikke seg til mot for en av scenene i «The Wolf of Wall Street».

I filmen som skulle bli hennes store utbrytersuksess måtte den da 22-år gamle Robbie stå foran kameraet og kollega, Leonardo DiCaprio kun iført strømper og høye hæler.

«Babylon» har norgespremiere på kino 20. januar 2023.