Snakker ut om utroskapen: – Fikk sjokk

– Jeg har gruet meg til dette, sier Kathrine Sørland om å dele åpenhjertig om den vanskelige tiden i podkasten «Ekteskapet 2.0.».

I 2018, tolv år etter at modellen og TV-personligheten giftet seg med Andreas Holck, valgte paret å gå hvert til sitt. I tre år var de fra hverandre, og hadde nye forhold på hver sin kant – før de i 2021 fant tilbake til hverandre.

Men ekteparet, som aldri tok ut skilsmisse, tok aldri tak i det de selv omtaler som «gammelt grums» – før nå.

I Podimo-serien «Ekteskapet 2.0.» setter de seg for første gang ned med parterapeut Martina Meszansky for å snakke ut om sjalusi, barneoppdragelse, sexliv og utroskap.

– Vi har gått mange runder på om vi skulle dele dette. Vi har en sønn på 14 år som er fullt innforstått med det. Vi hadde aldri gjort dette hvis han hadde sagt «nei», sier Kathrine til TV 2.

SOFA: Kathrine, Andreas og sønnen Leon har i år vært å se som faste deltakere i TV 2-programmet «Sofa». Foto: Espen Solli/ TV 2

Sjalusi og usikkerhet

I podkasten forteller Kathrine og Andreas at de var hverandres «drømmemann» og «drømmedame» da de møttes i 2004. De var lenge lykkelig forelsket, men noe endret seg mellom dem da sønnen Leon ble født høsten 2008.

– Etter at vi ble foreldre ble livet mer alvorlig - på alle mulige måter. Det var kanskje i den tiden vi begynte å vikle oss inn i ting som vi burde håndtert på en litt annen måte, og som vi valgte ikke å snakke om. Vi begynte å miste tillit og respekt for hverandre. Fra min side kjente jeg på sjalusi og usikkerhet. Jeg hadde vært stjerna og prinsen i Kathrines liv, men kjente på at jeg plutselig ikke var det lenger. Ikke bare som far, men at jeg ikke var like attraktiv for henne, sier Andreas i podkasten.



TUNGE ÅR: Kathrine og Andreas skled mer og mer fra hverandre etter at de ble foreldre. Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

I ettertid mener Kathrine at hun hadde en fødselsdepresjon. Hun følte at hun ikke lyktes som mor, og gikk rett ut i jobb som programleder bare seks uker etter fødselen.

Da Andreas ble hjemme med sønnen, følte hun på sjalusi mot ektemannen for at han fikk tilbringe tid med sønnen. De begynte å bli distanserte fra hverandre og intimiteten forsvant.

– Han sa: «Du har forandret deg sånn etter du ble mor». Det var negativt ment, og jeg tenkte: «Hvordan våger du?», sier hun om kommentaren fra ektemannen som for alvor ble starten på en kjøligere tone mellom de to.



Fikk sjokk

I podkasten forteller ekteparet at de kunne sitte i hver sin ende av sofaen og stirre ned i hver sin telefon. Ingen sa noe til hverandre, før den ene - gjerne Kathrine - «tapte» den pågående diskusjonen ved å klikke og kaste en stol i taket.

Én gang gikk det syv dager uten at de snakket nevneverdig med hverandre. Ingen av dem ville «krype til korset» og ta det opp det som plaget dem, forteller de.

– Det ender med at jeg finner ut at Andreas har vært utro. Da var helvetet løs. Jeg skal si at jeg har ikke vært hakket bedre etterpå, for å si det sånn. Men da fikk jeg sjokk. Jeg hadde aldri trodd at han skulle være det, men jeg tenkte: «Game on», åpner hun opp.

BÅNN ÆRLIG: I den nye podkasten «Ekteskapet 2.0.» er det viktig for Kathrine at hun er så åpen og ærlig som mulig. Foto: Helene Kjærgaard/TV 2

I et tidligere TV 2-intervju har Kathrine sagt at det ikke var noe utroskap. Nå forklarer hun hvorfor hun ikke fortalte den fulle og hele sannheten den gangen.

– Der og da er det så sårt, når du står midt oppe i det. Du vil beskytte ungen din, du vil beskytte familien din. Du har helst lyst til å grave deg ned i et hull, og har ikke egentlig lyst til å bli stilt de spørsmålene. Jeg tror at jeg ikke var klar for å gå dit da, for på det tidspunktet var jeg heller ikke der med Andreas. Nå er vi helt på lik linje i forhold til hva som er fint og si og ikke.

I den andre episoden av «Ekteskapet 2.0.» forklarer Andreas at mangelen på intimitet og oppmerksomhet fra Kathrine førte til at han ble fristet til å motta og skrive meldinger med en annen kvinne.

– Det var rett og slett utroskap. Den kontakten med henne varte i noen måneder. Det var både skummelt, men også litt deilig og kriblende å kjenne på det å være attraktiv som mann igjen. Ikke for noen andre egenskaper enn bare det å være mann. Det høres helt pyton ut å si det høyt, sier han.



Ingen mistanke

Etter hvert avsluttet Andreas relasjonen med den andre kvinnen.

– Det var spennende i en periode, men etterpå satt man igjen med en skikkelig drittsmak i munnen. Det er noe jeg føler meg skikkelig skitten for, for å være helt ærlig, deler han i podkasten.

Kathrine ante ingenting om utroskapen, men merket at ektemannen hadde begynt å trene mer, ble fortere sint og oftere sjalu. En kveld hun satt hjemme alene, fikk hun for seg at hun skulle gå inn på eposten hans.

– Jeg hadde ikke egentlig noen mistanke da. Jeg bare gjorde det. Jeg vet ikke om jeg hadde forventet det eller hva, men jeg husker bare at idet du får det slengt i trynet så er det akkurat som hele verden bare: «Sånn, det var den forrige verdenen. Nå har vi kommet inn i en ny verden. Poff, sånn». Det var veldig ekkelt. Jeg kan ikke beskrive den følelsen. Du vet, angst gjennom hele kroppen. Helt lamslått, sier Kathrine i «Ekteskapet 2.0.».

Til TV 2 forklarer Kathrine at utroskapen ikke alene var grunnen til at det ble slutt, men at hun etter hvert ikke så noen grunn til å fortsette å jobbe med det skrantende forholdet.

– Du sier i podkasten at du ikke var hakket bedre selv. Hva legger du i det?

– Det tror jeg folk skal få lytte til. Men det er helt riktig, jeg var ikke hakket bedre selv. Så tenker jeg at folk bare kan få vente i spenning til episode tre, sier hun hemmelighetsfullt.

SAMMEN IGJEN: Etter at Andreas og Kathrine fant tilbake til hverandre i 2021 har de jobbet med seg selv og ekteskapet, og er igjen lykkelige sammen. Foto: Espen Solli/ TV 2

Vil hjelpe andre

43-åringen sier at det har kostet mye for henne og ektemannen å åpne seg opp i podkasten, men at det har vært viktig for dem å være helt ærlige.

– Jeg tror at hvis man skal gjøre en sånn type podkast, må du være personlig. Jeg har ikke lyst til at det skal være nok en «pod» der man kun er oppe i overflaten. Hvis man skal kunne gå inn og hjelpe andre der ute, så tror jeg det er viktig å være bånn ærlig.

Nå håper Kathrine at ekteparets ærlighet vil bære frukter for andre som sliter i sine forhold og ekteskap.

– Jeg har tenkt ganske lenge på alt jeg har lært av erfaringene jeg har gjort meg, at det hadde vært fint om folk som sitter i litt samme situasjon kan få vite at de ikke er alene. Jeg har et genuint ønske om å hjelpe. For jeg har sett at hvis man virkelig jobber med seg selv og hverandre, så er det mye som kan ordnes. Det er synd at det er så mange som går fra hverandre, så vi vil prøve å gi litt håp til andre der ute, sier hun til TV 2.

Podkasten «Ekteskapet 2.0.», produsert av PLAN-B, er tilgjengelig på strømmetjenesten Podimo fra onsdag 26. april.