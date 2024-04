Snakker ut om netthetsen: – Kunne ikke brydd meg mindre

14 nye deltakere var klare for å begi seg ut på den tøffe reisen, for å til slutt få tildelt den oransje bereten i «Kompani Lauritzen».

Influenser og TV-profil Aleksander Sæterstøl (28) var en av rekruttene i årets kompani. Det gikk imidlertid ikke helt som planlagt for 28-åringen.

I aller siste øvelse av rekruttperioden skulle rekruttene gjennom øvelsen «Hurramegrundt». Øvelsen ble for mye for Sæterstøl, som til slutt besluttet å kaste inn håndkleet, og forlate Dag Otto Lauritzens (67) kompani.

– Jeg orket ikke mer. Det var et forferdelig døgn. Jeg trodde vi skulle ha det gøy, være sosiale og gjøre gøye ting, men det er det verste døgnet jeg har hatt i mitt liv, har Sæterstøl tidligere uttalt til TV 2.

– Bortskjemt sutrekopp

At 28-åringen besluttet å trekke seg har i etterkant skapt flere reaksjoner på sosiale medier.

Blant annet i TV 2s kommentarfelt på Facebook

– Han hadde ingenting der å gjøre. Når han tror at alt skal være gøy, da passer han ikke i «Kompani Lauritzen». Han passer nok best i sofaen under pleddet, mener en bruker.

– Ja, han liker seg nok best på sofaen. Trist at han gir opp når du ser alle jentene som kjemper. Da er du litt pingle, skriver en annen.



En tredje person skriver:

– Bortskjemt sutrekopp.



ÅRETS REKRUTTER: En ny gjeng var klar for å bli den beste versjonen av seg selv i Dag Otto Lauritzens komapi «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz/TV 2

– Utrolig hva som er innafor



Flere har i etterkant vist støtte overfor Sæterstøl. Blant andre kjendisstylist Jan Thomas (57), og Sæterstøls kjæreste, Martine Lunde (28).

– Det er helt utrolig hva som er innafor med tanke på netthets og nettroll. Det er faktisk ikke greit! Aleksander er et av de fineste menneskene jeg har møtt, skrev stylisten på Instagrams historiefunksjon og fortsatte:

– Uansett, vi må spre kjærlighet og godhet, ikke hat.



STØTTE: Martine Lunde, Sæterstøls kjæreste, og Jan Thomas viste sin støtte etter alle hatkommentarene. Foto: Skjermdump / Instagram

Lunde skrev følgende på sin Instagram-story:



– Den fineste, mest omtenksomme og snilleste fyren jeg noen gang har møtt. Det å vise følelser er mer mann i mine øyne enn å hoppe baklengs fra et stupebrett. Jeg heier alltid på deg, og selv om kompani ikke var din greie kommer du alltid til å være den største hunken i mine øyne etter hvordan du behandler meg og alle menneskene rundt deg, skrev Lunde tidligere denne måneden.

Fram til nå har ikke Sæterstøl uttalt seg om hatkommentarene.

– Kan ikke ta meg nær av det

Til God kveld Norge åpner han om tiden etter deltakelsen.

– Greia med «Kompani Lauritzen» er at folk er så engasjerte der. Og jeg vet at jeg ikke har skadet eller såret noen. Så jeg bryr meg veldig lite.

– Det eneste jeg tenker på når jeg først har kameraet foran meg, er at jeg ikke sårer eller er frekk mot noen. Så lenge du ikke gjør det, kommer du veldig langt i livet.



– BRYR MEG IKKE: 28-åringen forteller at han ikke bryr seg om hatkommentarene, som kom etter deltakelsen i «Kompani Lauritzen». Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Sæterstøl forteller at han har fått mange meldinger, og at folk har skrevet «alt mulig».

Til tross for mange hatkommentarer, klarer han ikke å ta det innover seg.

– Jeg kan ikke ta meg nær av det. Det skal mye til for at jeg skal ta meg nær av noe.

– Det er ingen som tør å gå opp i trynet mitt å si slike ting. Så jeg bryr meg veldig lite om det, sier han.

– Tåler en storm på internett

Den tidligere «Kompani Lauritzen»-rekrutten lærte på barneskolen at dersom man blir mobbet, er det best å ikke gi oppmerksomhet tilbake.

– Hvis du sier ifra så fortsetter de å mobbe, men om du ikke bryr deg, så gidder de ikke mer.



– Og helt ærlig, jeg kunne ikke brydd meg mindre. Når det gjelder meg personlig, er det viktig å ikke bry seg når folk forsøker å rakke ned på meg.

Midt i alle de negative kommentarene, har Sæterstøl også fått mye kjærlighet og støtte.

– Jeg har fått bøtter og spann av fine meldinger.

– Det har vært veldig hyggelig. Jeg tror det er flere gode mennesker, enn vonde mennesker i verden.

Sæterstøl synes det er bedre å gi kjærlighet enn å få kjærlighet, og legger til at tiden etter deltakelsen har vært fin.

– Jeg kan jo ikke bare legge meg ned og grine, sier han og avslutter:

– Jeg tåler en storm på internett bedre enn en storm på Voss.