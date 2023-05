Snakker ut om kollegaens affære

SNAKKER UT: For første gang kommenterer medprogramlederen nyheten om Schofield. Foto: Jonathan Brady

20. mai kom nyheten om at «This Morning»-profil Phillip Schofield (61) var ferdig i programmet etter over 20 år.

Sammen med Holly Willoughby, har Schofield vært programleder for det britiske frokostprogrammet i over 20 år.

I 2020 begynte det å sirkulere rykter om at Schofield skal ha hatt et forhold til en «mye yngre» mannlig kollega. Fredag bekreftet Schofield at ryktene var sanne.

Forholdet med den yngre mannen skjedde samtidig som Schofield var gift med Stephanie Lowe.

GIFT: Schofield var gift med Stephanie Lowe samtidig som han hadde et forhold til en yngre mann. Foto: Yui Mok

I ettertid har det blitt stilt spørsmål rundt hvorvidt medprogramleder Holly Willoughby har visst om Schofield’s affære. Det avkrefter hun i en fersk uttalelse.

Snakker ut

I en uttalelse på Instagram, forteller medprogramlederen at det har vært krevende å ta innover seg nyheten om Schofield.

– Da ryktene om forholdet først begynte å sirkulere, spurte jeg Phil om det var sant, og det benektet han, skriver hun.

– I ettertid har det vært vondt å finne ut at han løy.

I ukene før nyheten om Schofield ble kjent, har det florert av rykter på sosiale medier om at det skal ha vært dårlig stemning mellom programleder-duoen.

Flere har nemlig ment at stemningen mellom Schofield og Willoughby under sending skal ha endret seg.

«Uklokt, men ikke ulovlig»



Det var på fredag at Schofield bekreftet ryktene.

I en uttalelse overfor Daily Mail, hevder Schofield at forholdet med den yngre mannen var gjensidig. Han avslører også at mannen jobbet på «The Morning»-programmet.

NÆRE VENNER: Willoughby og Schofield har hatt et nært vennskap over flere år. Sammen har de sjarmert seere fra hele verden. Foto: Ian West

Schofield møtte mannen da vedkommende var tenåring. Ifølge han selv, skal de ikke ha tatt forholdet videre før den andre mannen var eldre.

Han innrømmer at «forholdet var uklokt, men ikke ulovlig», og at han har avsluttet det.

I 2020 kom Schofield ut som homofil. Den åpenhjertige nyheten ble kunngjort på direkten, sammen med medprogramleder Willoughby. De to har hatt et nært vennskap over flere år.