Snakker ut om gnisningene

VANSKELIG UKE: Proffdanser Helene Spilling og stylist Harlem Alexander la ikke skjul på at forrige uke var tøff. Foto: Morten Kristoffersen / TV 2

Harlem Alexander og Helene Spilling innrømmer alvorsprat: – Det ble veldig mye for begge to.

Forrige lørdag danset Harlem Alexander (35) og Helene Spilling (27) den indiske dansestilen Bhangra til «Mundian To Bach Ke» av Panjabi MC. De mottok tre 9-ere fra dommerne og havnet på en andreplass på dommerens poengtavle.

Til tross for det innrømmer paret under sendingen at treningsuka derimot ikke hadde vært som en dans på roser.

– Helene er en veldig bra trener som pusher meg til tårene renner, sier Alexander.



Når programleder Andreas Hoff spør Spilling hvordan uka har vært, innrømmer hun at den har vært vanskelig.

– Vi har måtte ta en samtale. Men nå er vi gode venner igjen. Vi var ikke venner en liten periode, legger hun til.

BHANGRA: Harlem Alexander og Helene Spilling fikk masse ros fra dommerne da de danset den indiske dansestilen Bhangra i den femte sendingen av TV 2-programmet «Skal vi danse». Foto: Thomas Andersen / TV 2

Aldri hørt om sjangeren

Når TV 2 snakker med paret i etterkant av lørdagens sending har gnisningene lagt seg og duoen er i lystig humør.

– Det går veldig bra. Nå driver vi med rumba, og jeg har fått masse skryt allerede, så jeg er på «cloud nine», sier 35-åringen til TV 2.



Det er en kontrast til forrige uke, hvor paret skulle danse til dansestilen Bhangra. En sjanger duoen verken hadde hørt om eller sett før.

– Helene har en veldig stolthet i jobben sin som profesjonell danser. Når hun da får slengt en ny sjanger som hun aldri har sett eller hørt om før, og skal presentere det på nasjonal TV foran mange millioner mennesker, så setter det et veldig press på Helene, forklarer Alexander.

– I tillegg skal hun lære det bort til meg. Da ble det veldig mye for begge to, og da ble det en liten gnisning som oppsto. Noe som egentlig alle på dette dansesenteret har gått gjennom, legger han til.



Spilling sier seg enig og forteller at det er masse press som seerne ikke ser.

– Det er ikke noe større enn at vi hadde en tøff uke. Jeg hadde en tøff uke med å koreografere noe som jeg ikke kan, og stresset med at det skulle være feil i og med at det er en kulturell dans med mye historie. Jeg vil på en måte ikke tråkke feil. Så jeg la nok litt ekstra press på meg selv med tanke på det, forklarer Spilling.



Hadde en samtale

Gnisningen førte dermed til at danseparet måtte ta en liten alvorsprat.

– Sånn her er det jo hver sesong. På et eller annet tidspunkt er man nødt til å ha en samtale for å rydde opp i litt, fordi man kjenner på forskjellig type frustrasjon og press.

– Hvordan gikk samtalen da?

– Det gikk veldig fint. Begge to hørte på hverandre, og fortalte hver sin side av saken og vi fikk fortalt hvordan vi hadde det. På en måte gravd opp i det som er fra utsiden, som også kan være stress, forklarer Spilling

– Etter det så har vært tilbake i «honeymoon»-fase igjen, legger proffdanseren til.

– Oppi det hele så er det Helene som er profesjonell danser, og jeg må måle meg etter hennes ønsker og behov. Jeg er egentlig en nikkedukke som skal si ja, men jeg har meninger og følelser jeg óg. Det jeg derfor trenger fra Helene er en leder som leder meg, utdyper Alexander.

Dukket opp med blomster

I etterkant av praten dukket Alexander og kjøresten Jan Thomas opp på dansestudioet med en bukett med blomster, noe Spilling delte med følgerne sine på Instagram.

– Det var veldig hyggelig. Harlem får sett mest av hvordan jeg har det i hverdagen. Da de dukket opp med blomster, følte jeg at jeg ble sett og hørt. Det var som sagt en litt tøff uke for min del, så det satt jeg veldig pris på.



Alexander skriver også i et innlegg på Instagram at de nå har kommet sterkere ut av situasjonen.

– Det er også en grunn til at vi sier det på direktesendt TV, fordi vi er så sikre på hverandre og vet hvor vi har hverandre. Vi prøver heller ikke å legge skjul på at det kan dukke opp konflikter under en sesong når to stykker bare blir satt sammen. Men det er ikke noe drama, og hvis det er noen som tror vi har kranglet skikkelig så er det ikke det som har skjedd, sier Spilling.

– Vi er veldig glad i hverandre som individer, og det er helt normalt det vi har gått igjennom. Helene kommer til å være med meg resten av livet, det håper jeg. Jeg er veldig glad i Helene, og dette kommer til å bli et kjempegodt forhold fremover, avslutter Alexander.