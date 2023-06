Snakker ut om den tunge tiden etter bruddet

ÅPNER OPP: I et intervju med TV 2 snakker Per og Bahareh ut om bruddet, og fremtiden til hotellet og baren deres. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

I april ble det kjent at tidligere FrP-politiker Per Sandberg og samboeren Bahareh Letnes hadde gått hvert til sitt.

Det bekreftet Sandberg i en tekstmelding til TV 2. Kort tid etter la Letnes ut en egen melding på sin personlige Instagram, hvor hun også bekreftet bruddet.

Siden da har både Sandberg og Letnes gått ut mot diverse rykter som har florert, spesielt koblet til driften av hotellet og baren de eier sammen.

Nå snakker de ut om den krevende tiden etter bruddet, og hva som skjer med Grand Hotel og Bar.

SVARER PÅ RYKTEFLOMMEN: I et intervju med TV 2 svarer Per og Bahareh om ryktene som har oppstått etter bruddet deres. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Forskjellige ambisjoner

TV 2 møter dem på Grand Bar i Halden, på en av de varmeste dagene så langt i år. Sandberg uttrykker ganske raskt at han ikke er fornøyd med varmen, samtidig som han vasker gulvet.

Snart er baren åpen for de som ønsker å ta en øl eller to i sommervarmen. Baren driver de året rundt, mens hotellet åpnet 1. juni.

– I år er det faktisk mye gøyere å jobbe med hotellet, siden vi nå har fått en vaktmester som har fikset alle feilene! sier Letnes med en tydelig stolthet i stemmen, og smil om munnen.

ÅPENT: Per og Bahareh åpnet hotellet 1. juni, og er klar for å ta imot gjester fra hele landet i sommer. Foto: Jonas Been Heneriksen/TV 2

– For de som har sett serien (TV 2-serien «Per og Baharehs Grand Hotel», red. anm) , så er alle problemene man så der fikset! Det er jeg veldig fornøyd med, og jeg gleder meg til å vise det til gjestene, legger hun til.

– Det er jækla bra det, vettu, for da slipper jeg å være vaktmester, svarer Sandberg og ler.

– Hotellet lever så lenge jeg gjør

Til tross for at bruddet kun er noen måneder gammelt, så er det ikke noe tegn til dårlig stemning mellom eksparet. Sandberg mener at det ikke bør komme som noen overraskelse.

– Vi jobber og snakker sammen nesten hver eneste dag, noe vi er avhengige av. Vi har jo et ansvar, og ansatte vi må ta vare på. Det har jo vært noen spekulasjoner og rykter, men er det slik at siden det er slutt mellom oss, så må det være slutt på Grand Bar? Det høres jo jækla dramatisk ut. Om det alltid skulle vært slik, hadde det gått galt med samfunnet vårt.

DRAMATISK: Per Sandberg er klar på at bruddet med Bahareh Letnes ikke har stort å si for driften av Grand Bar. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Selv om Sandberg mener det er en selvfølge at både baren og hotellet skal drives videre uten problemer, har han forståelse for at folk satte spørsmålstegn ved det.

– Det er logisk at folk drar en slutning om at når det blir slutt i et forhold, så raser alt sammen. Men vi har kontrakter vi forholder oss til. Bahareh skal drifte hotellet hele sommeren. Baren har blitt en stor suksess, og et sted folk har blitt glade i. Det har aldri vært noen tanke engang om å legge ned driften – verken fra Bahareh eller meg.

Letnes har nemlig stått på i ukene siden hotellet åpnet. Hun forteller at det går bedre enn noen gang, og at bookingene fortsetter å strømme inn. For henne er det viktig at folk skjønner at hotellet og baren kommer først:

– Når folk spør meg om vi skal fortsette, blir jeg rett og slett overrasket. Jeg har hele tiden sagt at så lenge jeg lever, så lever hotellet. Men om Per en dag blir lei og vil slutte, så skal han få lov til det. Men han får lov å være her nå, sier Letnes.

THON-INSPIRERT: Under intervjuet forteller Bahareh at Olav Thon er hennes store forbilde. Hun tror at hemmeligheten bak et langt og lykkelig liv, er å elske jobben sin, slik som hun elsker sin. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Får lov, faktisk! Jeg er majoritetseier, men jeg får lov til å jobbe her, skyter Sandberg inn og ler.

– Takk skal du ha, veldig hyggelig! sier han til latter fra Letnes.

Ser ulikt på fremtiden

Det er ingen hemmelighet at Letnes har vært mer investert i hotell- og bardriften enn det Sandberg har. Dette kom godt frem i dokumentarserien deres, «Per og Baharehs Grand Hotel».

Likevel kom det som et sjokk at paret hadde valgt å gå hver til sitt, kun én måned etter at serien hadde premiere. På premierefesten i mars fortalte Sandberg til TV 2 at hotelldriften hadde gått ut over forholdet, og at han hadde spurt seg selv om det hele var verdt det.

Nå mener han at hotelldriften nok hadde en påvirkning på forholdet, samtidig som at den nok ikke er den eneste årsaken til bruddet.

– Alle som går gjennom et samlivsbrudd eller en skilsmisse, leter etter årsaker. Men det er som vi sier, vi gikk inn med 80-90 prosent kjærlighet og romantikk, begge to. Så har vi jobbet og jobbet, og vært sammen 24/7 i fire år. Så det er klart det påvirker. Og så har vi forskjellige ambisjoner for fremtiden, sier Sandberg med et seriøst ansikt.



VIL FORSKJELLIGE TING: Per forteller at han og Bahareh ser ulikt på fremtiden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Da bruddet ble kjent i april, var både Sandberg og Letnes forberedt på et stort medietrykk. Samtlige av norske medier meldte om bruddet, og de innrømmer å ha fått en god del henvendelser.

Likevel har de vært positivt overrasket over norske medier, med tanke på mediestormen som oppsto da de gikk offisielt med forholdet. Det resulterte blant annet i at Sandberg måtte gå av som nestleder i FrP og fiskeriminister.

– Jeg syns ikke det var så ille! Det var noen små overskrifter her og der. Men både Bahareh og jeg har fått en del henvendelser, som for eksempel dette intervjuet her! Og vi har vel sagt nei til 90 prosent til det vi har fått, så.

Også Letnes har vært positivt overrasket over media etter bruddet.

POSITIVT OVERRASKET: Både Per og Bahareh trodde det skulle bli mer oppstyr i media etter bruddet. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg hadde trodd det skulle bli mye verre. Jeg er overrasket over at det har vært så rolig. For første gang fikk jeg en følelse av at journalister faktisk kan respektere privatlivet.

– Det første vi gjorde var å gå ut og si «nå er forholdet over, og det er eneste kommentaren vi gir». Og den setningen kjenner journalister til, sier Sandberg.

– Men det har vært mange spørsmål fra folk som kommer hit, det har det, legger Letnes til.

– Det har vært vanskelig

Etter at bruddet ble kjent, var det nemlig flere av stamkundene som uttrykte en sorg over at de ikke lenger var et par. Dette er noe som har påvirket Letnes.

– Jeg kjenner veldig på det. Jeg vil helst ikke snakke om det, spesielt når jeg jobber. Men så er det det eneste stedet gjestene kan prate med meg om det, så jeg forstår det også. Nå har det roet seg, da, så det går litt bedre, sier Letnes.



TØFF TID: Bahareh forteller at tiden etter bruddet har vært vanskelig. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Sandberg sier han har forståelse for at gjestene deres syns bruddet mellom dem er trist. Men samtidig er det viktig for ham å påpeke at både han og Letnes fortsatt vil være på Grand Hotel og bar.

– Folk har blitt glade i oss, så de syns det er trist. Vi også syns jo bruddet er trist. Livet går videre. Og det er jo ikke kjærligheten mellom Bahareh og meg de kommer for, det er for å møte oss. Så selv om vi ikke har den samme kjærligheten for hverandre nå som vi hadde før, så vil det være akkurat like hyggelig å komme hit, sier han og fortsetter:

– Vi har vært gjennom en lang prosess før vi ble enige om bruddet. Vi har forskjellige ambisjoner på forskjellige områder. Men vi føler jo selvfølgelig på det, og er fortsatt veldig glade i hverandre. Jeg håper at Bahareh lykkes på alle måter hun ønsker. Hun er en kruttønne når det gjelder jobb.

ALLTID PÅ JOBB: Bahareh sørger for at blomstene får nok vann i sommervarmen. Per sørger for at parasollen står riktig. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Vil du si det var forskjellene mellom dere som forårsaket bruddet?

– Det er jo sånn som kan spekuleres i, selvfølgelig. Men det er jo noe med ambisjoner, ja. Med alle samlivsbrudd og skilsmisser, så er det jo noe som bygger seg opp over tid.

Selv om de nå driver hotellet sammen, kommer det frem at Sandberg over tid vil ta noen steg tilbake. Han trives ikke like godt med den daglige driften, slik som eks-partneren.

– Jeg har jo alltid vært litt skeptisk, for det har vært mye problemer, sier han.

Både hotell- og bardriften har nemlig bydd på mye problemer, som har påvirket forholdet deres.

SKEPTISK: Per avslører at han har blitt skeptisk til hotellet og baren, grunnet de mange problemene. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

– Utfordringer har vi jo hatt hele tiden mens vi har jobbet sammen. Vi er jo uenige til tider, og har jobbet så mye i tre år. Og Bahareh har større ambisjoner enn meg når det gjelder å drive baren og hotellet. Jeg blir ikke å stå her like mye, mens Bahareh vil være 24/7! sier Sandberg og ler.

Det er nemlig der forskjellen ligger, ifølge dem selv. Den ene vil bo på hotellet, og være bak baren til langt på natt, mens den andre vil leve litt mer utenom jobb.

– Mange av kundene mine spør om jeg aldri blir lei, og hvordan jeg ikke blir sliten. Men jeg blir ikke sliten. Jeg føler jeg er på fest hver dag! Men ja, slik som det går nå, så kommer jeg aldri til å bli lei. Selv om jeg jobber så mye. For jeg elsker det, sier Letnes med et smil om munnen.

– Du hører jo på Bahareh at Grand Bar vi leve, og alltid ha liv. Så etter hvert vil jeg overlate mer og mer av strukturen og system til henne. Og så vil jeg stå her og sjonglere litt, tappe noe øl i baren, og stikke innom når det er karaoke på torsdager, avslutter Sandberg.

GOD STEMNING: Til tross for bruddet, er det god stemning mellom Per og Bahareh. Latteren sitter like løst som alltid. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Per og Baharehs Grand Hotel ser du på TV 2 Play.