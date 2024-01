Snakker om utroskapen med sønnen

Modell og TV-profil Kathrine Sørland (43) og ektemannen Andreas Holck (51) har vært åpne om tøffe perioder i ekteskapet.

Paret hadde vært gift i 12 år da de gikk fra hverandre, og pekte på at de begynte å gli fra hverandre allerede da de ble foreldre i 2008.

«Helvetet brøt løs»



Fødselsdepresjon og usikkerhet hos de begge ble utløsende faktorer, og derfra tårnet problemene seg opp. Sørland har tidligere fortalt at «helvetet brøt løs» da hun fikk vite at ektemannen hadde vært utro.

Tre år etter bruddet fant paret tilbake til hverandre. Sørland og Holck har valgt å være åpne om de tøffe periodene i ekteskapet.

I podkasten «Ekteskapet 2.0», som ble lansert i fjor, valgte de to å dele utroskapshistorien med offentligheten for første gang. Dette er noe Sørland tidligere hadde benektet at var tilfelle.

Denne vinteren er ekteparet gjest i den nye TV 2-podkasten «Familiekoden», og der åpner Sørland opp om hvordan de har delt dette med sønnen Leon (14).



De er tydelige på at de har valgt samme åpne og ærlige strategi overfor ham, også når det kommer til utroskapen. Selv om de ikke forteller alle detaljer.

– Akkurat når det gjelder utroskap har vi ikke vært veldig detaljerte. Han sitter ikke selv og hører på denne podkasten, og det gjør ikke vennene hans heller. Men foreldrene gjør kanskje det, og det kan være det kommer spørsmål, forklarer Sørland.

– Jeg forsto ikke hva utroskap betød



Hun er ærlig på at man som ungdom ikke nødvendigvis en gang er fullt klar over hva utroskap innebærer.

– Vi har valgt å være åpne og ærlige, men vi vil ikke gnage det i hjel. Jeg husker selv da jeg var i tenårsalderen. Jeg forsto ikke hva utroskap betød engang. Men jeg vil ikke undervurdere ham, sier hun ærlig.

Selv om sønnen Leon ikke hører på podkasten, som han refererer til som «foreldrenes jobb», har det hendt at de som familie har hørt på den sammen.

– Leon har fått høre alt og vite alt, og fått spørsmål mer enn én gang om han synes det er greit å høre på podkasten. Da har han svart: «Nei, jeg vil ikke høre den, men jeg vil høre den».

Dermed har Sørland satt på podkasten høyt i stua eller i bilen, når sønnen har uttrykt ønske om å høre den.

– Ofte kan han si «jeg trenger ikke å høre foreldrene mine snakke om det hele tiden». Han er litt sånn kul på det, men så ser jeg at han til syvende og sist er veldig glad for at vi er sammen igjen, sier Sørland i podkasten.

Podkasten «Familiekoden» hører du på Spotify, Apple eller der du ellers lytter til podkast. TV-programmet «Familiekoden» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play 8. januar.