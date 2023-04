Snakker om eks-mannen Ryan Reynolds i podkast

FORTSATT GIFT: De to første ekteskapene til Scarlett Johansson ble kortvarige, men nå har hun vært gift med Colin Jost i snart år. Foto: OConnor / AFF-USA.com / NTB

Scarlett Johansson (38) snakker ut om sine ekteskap i «Goop»-podkasten til Gwyneth Paltrow. Her kommer hun blant annet med noen kommentarer om sin første ektemann, noe hun ifølge Toofab.com gjør svært sjelden.



Johansson begynte å date Ryan Reynolds i 2007. De forlovet seg i mai året etter og giftet seg i september 2008. De skilte lag i desember 2010 og ble formelt skilt i juli 2011.

Tre ekteskap

Når Paltrow spør Johansson om hun har vært gift to ganger, svarer 38-åringen «tre ganger».

– Å, det stemmer! Jeg glemte at du var gift med Ryan Reynolds», sier Paltrow.

– Vi var ikke gift så lenge, men vi var gift da jeg møtte deg første gang, i forbindelse med «Iron Man» eller noe sånt, forteller Johansson.

KJEMPER OM OPPRYKK: Ryan Reynolds klubb Wrexham ligger an til opprykk fra National League. Foto: Andrew Boyers / Reuters / NTB

Johansson og Paltrow spilte begge i «Iron Man 2» i 2010.

– Vi liker Ryan Reynolds hjemme hos oss, kommenterer Paltrow.

– Han er en bra mann, repliserer Johansson.

Ryan Reynolds er stadig å se i nyhetsbildet for tiden, ikke minst som eier av fotballklubben Wrexham, som kjemper om opprykk til League Two i England. Han forsøker også å kjøpe seg inn i NHL-laget Ottawa Senators.

Reynolds giftet seg med en annen skuespiller i 2012, Blake Lively. De to er fremdeles gift og har nå fire barn sammen.

Scarlett Johansson giftet seg med den franske journalisten Romain Dauriac i 2014, men skilte seg i 2017. Hun er i dag gift med Colin Jost, som er kjent fra humorshowet «Saturday Night Live». De fikk sitt første barn, Cosmo, sammen i august 2021.

Setter grenser

Paltrow spør om Johanssons syn på ekteskap og forhold har utviklet eller endret seg underveis.

– Jeg tror en av de tingene jeg har innsett, er at det er enkelte grunnleggende ting i den egen personlighet som du er nødt til, som iallfall jeg er nødt til, å dele med den andre personen, opplyser Johansson.

– Det slo meg aldri at det var svært viktig for meg å være sammen med en som har stor medfølelse. Det er et grunnleggende karaktertrekk som må være der, legger hun til.

Johansson mener at hun før Jost ikke var flink nok til å sette sine egne grenser og at hun ikke helt visste hva hun trengte fra partneren sin. Nå gjør hun det og dette er årsaken til at hun og Jost fungerer så godt sammen.

– Jeg klarte omsider å faktisk respektere meg selv nok til å vite hva disse tingene er og å akseptere det, konstaterer Johansson.

Scarlett Johansson filmdebuterte med «North» helt tilbake i 1994, bare ni år gammel. Hennes første hovedrolle kom i «Manny & Lo» i 1996. Over 20 år senere, i 2018 og 2019, var hun Hollywoods best betalte skuespillerinne to år på rad.