Smuglet inn dette for å unngå sitt store mareritt

Finaleuken i Farmen kjendis er i gang, og det kjempes iherdig om vinnertittelen.

Av tolv spente deltakere var det kun syv som kom hele veien til akkurat denne avgjørende uken. Denne gjengen består av Jan Tore Kjær (54), Trond Moi (53), Ingrid Vik Lysne (31), Aleksander Sæterstøl (26), Sofie Karlstad (25), Ørnulf Høyer (66) og Christopher Mørch Husby (33).

Tok farvel med resten

Under tirsdagens konkurranse var det utfordreren Jan Tore Kjær som måtte takke for seg og vende snuta hjemover. Det var i en hinderløype med kunnskapsspørsmål at det skar seg for 54-åringen.

HINDERLØYPE: Det ble flere fall i vannet på Jan Tore Kjær i hinderløypa. Foto: Anton Soggiu

– Det å ryke ut i midt i finaleuka er helt greit for meg. Jeg er kjempefornøyd etter fire uker på Farmen. Hvem hadde trodd at jeg skulle orke det, som ikke tåler bæsj og møkk eller noe som helst? sier Kjær til TV 2 kort tid etter exiten.

Til tross for kår han verken er vant til eller foretrekker, har han kommet seg nesten til slutten. Han kan nemlig avsløre at han tapte konkurransen med vilje.

Se hvorfor i videoen under.

– Jeg har stått på, båret stein, snekra, nesten ofra liv og lemmer for å komme hit. Det har vært tøft. Dele seng og dårlig dusjing, men jeg har fått oppleve det enkle liv med en tvist fra Trond Moi, så jeg er kjempefornøyd.

Smuglet og holdt hemmelig

Denne sesongen har det vært flere deltakere som har smuglet inn ting de ikke får lov til å ha med. Kjær kan avsløre at han er én av disse.

– Jeg smuglet inn ørepropper. Jeg visste at det var noen snorkemaskiner her, så jeg tok øreproppene, stappet dem i lomma, og det har vært gull verdt.

Det har gjort at han har sovet som en drøm inne på gården.

– Det å sove dårlig var et av mine store mareritt, i tillegg til møkk under fingra og bæsj, sier den utslåtte deltakeren.

I tillegg til smugling, har Kjær holdt noen spesielle ferdigheter hemmelig for resten av gjengen. Det kom dog aldri til nytte.

– Jeg holdt hemmelig for dem at jeg har kastet mye øks. Jeg kjøpte meg egen øks hjemme, har øvd og treffer rimelig bra. Men jeg fikk aldri vist det, sier han.

Avslører bisarr smuglemetode: – Svidde så jævlig

Hadde dratt på flekken

Kjær kom opprinnelig inn på gården som utfordrer, sammen med TV-personligheten Aurora Gude (30). I en kunnskapskonkurranse røk sistnevnte ut og tok turen videre til Torpet kjendis.

I forkant av denne konkurransen stemte deltakerne over hvem de ville ha værende på gården. Dét kunne blitt et avgjørende øyeblikk for den tidligere ishockey-profilen.

– Jeg tenkte at hvis flertallet stemmer for å ikke ha meg der, så hadde jeg bare pakket ryggsekken og reist hjem den dagen. Men jeg fikk flertallet, og da var det bare konkurransen igjen, forteller Kjær og legger til:

– Da jeg vant den, så var det litt blandede følelser fordi jeg var veldig usikker den første uken. Alt var nytt, jeg hadde problemer med å gå på do, jeg brakk meg og kasta faktisk opp da jeg tråkka på en kubæsj.

Han slet på noen av de hverdagslige aspektene ved gårdstilværelsen. Plutselig så snudde det.

– Det løsna etter den konkurransen. Da nøt jeg det. Alt blir annerledes når man kommer inn i bobla. Man nyter dagene, og det glir av gårde.

– Man lever bare i den Farmen-bobla, og det ble en syk opplevelse, kan han fortelle.

Nye vennskap

Etter dette beskriver Kjær oppholdet som positivt.

– Jeg har egentlig hatt det kjempebra, etter jeg kom over kneika etter omtrent en uke. Så de tre siste ukene har vært veldig bra, forteller Kjær.

Han forteller at han har fått nye vennskap av deltakelsen. Planleggingen av diverse turer er allerede etablert når TV 2 møter Kjær etter exiten. Blant en New York-tur, nevner han ett treff:

– Jeg, Christoffer og Aleksander har planlagt at vi skal ned og besøke Trond Moi om et par uker, etter at Farmen er ferdig. Vi skal nyte god mat på restauranten hans.

Nå kjemper de resterende deltakerne om førstepremien. Se premieren av Farmen kjendis søndag på TV 2 Direkte og TV 2 Play.