Sluttet på dagen etter 20 år – skal ha gitt ultimatum til produksjonen

Den britiske programlederen sluttet på dagen etter 20 år i «This Morning». Nå ryktes det at medprogramlederen la frem et ultimatum.

Sist uke kunngjorde den britiske programlederen Philip Schofield (61) at han sluttet i jobben som programleder for ITV-programmet «This Morning».

Schofield har vært programleder for det britiske frokostprogrammet siden 2002. I en melding på Instagram skrev 61-åringen at det hadde vært «noen vanskelige, siste dager»:

– Gjennom min karriere på TV-skjermen, inkludert de siste, vanskelige dagene, har jeg alltid gjort mitt beste for å være hederlig og snill. Jeg har forståelse for ITV sin beslutning om at den nåværende situasjonen ikke kan fortsette, og gjør derfor det jeg må for å beskytte programmet jeg elsker.

SLUTTET PÅ DAGEN: 20. mai la Schofield ut en melding på sin offisielle Instagram-konto hvor han skrev han umiddelbart ville slutte som programleder for «This Morning». Foto: Jonathan Brady

De siste ukene har det derimot ryktes om en isfront mellom Schofield og hans medprogramleder Holly Willoughby (42).



Den populære duoen har vært programledere sammen for «This Morning» siden 2009. Derfor kom det overraskende på fansen at Schofield sluttet på dagen – og at Willoughby blir.



Men ifølge britisk presse skal Willoughby ha gitt produsentene til frokostprogrammet «et ultimatum», hvor hun ba dem velge mellom «enten ham eller henne».

Dette kommer etter at det over lengre tid har sirkulert rykter i britisk presse om en oppstått splid mellom programlederduoen.

SPEKULASJONER: Schofield umiddelbare exit har resultert i flere rykter om at Willouhby skal ha gitt produksjonen et ultimatum. Foto: Jonathan Brady

Etter at ryktene om en mulig splid hadde sirkulert i noe tid, valgte Schofield å kommentere:

– Som jeg har sagt før, så har Holly vært min klippe. Vi er bestevenner, og hun har alltid vært en stor støtte for meg både på skjermen, bak kulissene og på privaten.



Schofield viste her til støtten han har fått etter at hans yngre bror ble dømt for seksuelt misbruk av en mindreårig gutt, tidligere i år:

– Holly har alltid vært der for meg, gjennom tykt og tynt. Og jeg har vært der for henne. De siste ukene har ikke vært enkelt, for noen av oss.

GODE VENNER: Programlederduoen skal ha vært gode venner siden de begynte å jobbe sammen i 2009. Foto: Ian West

Willoughby har kun kommentert 61-åringens exit én gang, i et innlegg på Instagram:

«Hei alle sammen. Det var har vært 13 fantastiske år hvor jeg har vært programleder for «This Morning» sammen med Phil. Jeg vil benytte denne anledningen til å takke ham for all hans kunnskap, erfaring og humor. Å sitte på sofaen uten ham vil ikke bli det samme.»

Willboughby var også en stor støttespiller for programlederen da han i 2020 kom ut som homofil. 61-åringen hadde da vært gift med kona Stephanie Lowe i 27 år, og paret har to døtre sammen.

Etter Schofields avgang er det nå mye spekulasjoner om hvem som vil ta over jobben til 61-åringen. Den omstridte programlederen Piers Morgan (58) er en av dem som har blitt nevnt, i tillegg til en stor del andre kjente britiske navn.

Det er heller ikke lenge siden duoen var i hardt vær. I fjor høst fikk de kritikk for å ha «sneket» i den 20 timer lange køen, hvor offentligheten hadde muligheten til å ta farvel med avdøde Dronning Elisabeths kiste.