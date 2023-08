Slutt for kontroversiell serie

«The Idol» skapte overskrifter lenge før premieren, da et regissørbytte førte til store endringer og nye innspillinger.

Anonyme kilder hevdet til Rolling Stone at det originale budskapet ble svekket til fordel for mer seksuelt innhold. Blant annet ble serien beskrevet som en «voldtektsfantasi» etter endringene.

Også seere og kritikere har kommet med krass kritikk mot serien med Lily-Rose Depp og Abel «The Weeknd» Tesfaye på rollelisten. Blant annet har den fått stemplet på seg å stå for «historiens verste sexscene».



Nå er det klart at HBO dropper ny sesong, og skriver samtidig i kunngjøringen at de er «veldig fornøyd med den sterke publikumsresponsen».

PREMIERTE I CANNES: Hovedrolleinnhaverne Abel Makkonen Tesfaye, kjent under artistnavnet The Weeknd, Lily-Rose Depp og regissør Sam Levinson under filmfestivalen i Frankrike. Foto: Christophe Simon / AFP

«The Idol», som handler om det turbulente forholdet til popstjernen Jocelyn og nattklubbeieren Tedros, er skapt av Euphoria-regissør Sam Levinson og artist Abel Tesfaye.

HBO skriver at de «etter en nøye vurdering» har, i samråd med skaperne og produsentene, bestemt seg for å ikke lage en ny sesong, og takker de involverte for «fantastisk arbeid», melder The Hollywood Reporter.