SLUTT FOR GOD KVELD NORGE: God kveld Norge er ferdig. Her med tidligere programledere, Dennis Siva Lie og Marte Bratberg. Foto: Espen Solli

Forrige uke kunngjorde TV 2 at de var i mål med kostnadskuttet på omtrent 400 millioner kroner. Det var i november bedriften annonserte at de måtte kutte totalt 120 årsverk, og nedjustere satsinger.

Nedbemanningen ble løst gjennom frivillige ordninger og forflytninger innad i bedriften.

Nå er det klart at «God kveld Norge»-redaksjonen, som har levert kjendisjournalistikk til TV2.no, legges ned.

«God kveld Norge», som eies av produksjonsselskapet Mastiff, har over flere år hatt kontrakt med TV 2. Nå avslutter kanalen kontrakten.

– Kontrakten vi har med produksjonsselskapet Mastiff om å levere kjendisnyheter til TV2.no går ut til sommeren. Som en del av det løpende kostandsarbeidet i TV 2, har vi bestemt oss for å ikke forlenge denne kontrakten, sier pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl.

Dahl understreker at kjendis- og underholdningsjournalistikk er viktig for TV 2, og at det fremdeles er noe de skal satse på.

– Vi jobber nå med hvordan vi skal dekke kjendisjournalistikk videre.

Overfor Dagbladet sier daglig leder i Mastiff, Jostein Dalseng, at redaksjonen er informert, og vil opphøre etter juni.