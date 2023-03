Slutt for «Ex on the Beach»-paret

GOD KVELD NORGE (TV 2): «Ex on the Beach»-paret Rine Hansen og Christoffer Gustavsen har gjort det slutt.

Reality-profilene Rine Hansen og Christoffer Gustavsson møttes under innspillingen av fjorårets «Ex on the Beach». Paret kunne bekrefte at de var blitt kjærester i desember.

Under et intervju med God kveld Norge i januar, fortalte Hansen at kjærligheten gikk veldig bra, og at de så etter et sted å bo sammen.

På spørsmål om paret hadde noen planer for 2023, svarte Hansen:

– En forlovelse, kanskje?

Nå bekrefter de til VG at romansen har tatt slutt.

TV-SHOW: Eksparet er kjent fra den kontroversielle realityserien.

I videoen hvor de begge åpner opp om at forholdet har gått sin endes vei, sier de at å bo sammen ikke skal ha gått slik de håpet på.

– Noen ganger fungerer det bare ikke. Det er følelser, man kan ikke kontrollere det, dessverre. Så nei, det er slutt, sier Hansen i intervjuet.

Eks-paret bodde sammen i en liten periode, før de slo opp og flyttet fra hverandre igjen.

– Vi testet det, vi bodde jo sammen. Vi testet det, men det funket ikke, sier Gustavsson.

– Han er jo en veldig, veldig fin gutt, men det gikk ikke i lengden, dessverre, forteller Hansen.

Blokkert Hansen på alle plattformer

Hansen forteller også at Gustavsson har blokkert henne på alt.

– Stemningen mellom oss er jo ikke så veldig bra. Nå vil jeg ikke ha noe med henne å gjøre, og hun vil ikke ha noe med meg å gjøre, sier Gustavsson.

Han har også flyttet tilbake til hjemlandet, Sverige, etter at forholdet med Hansen har tatt slutt.

– Får se hvor lenge jeg er her. Innen en måned tror jeg at jeg bor i Bergen, forteller svensken.

Verken Hansen eller Gustavsson virker å være brydd etter å ha blitt singel, og forteller begge at de trives som single.

– «I`m living my best life» nå, faktisk, sier Hansen

– Jeg elsker singellivet. Det er så utrolig deilig, forteller Gustavsson.