Sluntrer unna: – For en idiot!

Turab Awan (25) er flau over egen oppførsel i «Kompani Lauritzen». Nå har han tatt grep for å bli et mer ansvarlig og voksent menneske.

Flere TV-seere har reagert på oppførselen til Turab Awan i «Kompani Lauritzen», og i sosiale medier florerer det av kommentarer om 25-åringens unnasluntring.

I forrige uke kunne man se Awan demonstrere tydelig for kameraet at han ikke hjalp til å bære tømmerstokken, ironisk nok kalt «tannpirkeren», under lagøvelsen «Hurramegrundt». 25-åringen viste med hendene at han ikke engang holdt på tømmerstokken. Samtidig ble belastningen av å bære så tung for Thomas Hayes at han var nær ved å besvime.

Awan gremmet seg da han så episoden på TV.

FLAU: Awan er pinlig berørt over å se sin egen oppførsel på TV. Foto: Matti Bernitz

– Da ble jeg flau, altså. Det er nok det verste hittil. Thomas holdt på å «pæse ut» fordi han virkelig ga alt. Han bar mye mer, og det gjorde for så vidt Jon Martin og de andre også. Men jeg gikk og fliret og lo til kamera uten å bære. Stokken gikk jo over skulderen min. Da jeg så det på TV, tenkte jeg: «Fy faen, ass. For en idiot!».

Artisten har flere ganger vært under befalets søkelys for å unngå å bidra til fellesskapet. Under øvelsen «Vaktpost», nektet han å hjelpe til med å sette opp telt, grave latrine eller selve vaktposten fordi han heller ville be og venne øynene til mørket.

– Jeg bare sluntret unna og levde i min egen boble. Jeg unngikk å bidra til fellesskapet, rett og slett. Jeg så at de andre slet mye mer enn det jeg gjorde. Det er flaut å være sånn. Tenk, andre mennesker som ikke kjenner meg ser dette og tenker at jeg er en «nut job».

– Mentalt svak

Awan har selv vært skånet for de verste reaksjonene fra TV-seere, men har fått noen negative kommentarer i innboksen.

– Et nettroll skrev: «Du er mentalt svak og får Carina Dahl på 40 år til å se ut som den sterke». Jeg svarte bare: «Vet du hva, jeg er helt enig».

TOK GREP: Awan mener han vokste som menneske etter TV 2-innspillingen. Foto: Matti Bernitz

«Kompani Lauritzen»-deltakeren mener grunnen til at han ikke tok ansvar, er fordi han fram til innspillingen har levd et svært beskyttet liv.

– I motsetning til de andre så bodde jeg fortsatt hjemme. Jeg kom rett fra mamma og pappa og inn på «Kompani Lauritzen». Jeg ble veldig lat av det. Du får mat, klærne dine vasket og alt går på skinner. Når du da skal bidra i fellesskap selv, vet du ikke helt hva du bidrar med, poengterer han.

Inne på «Kompani Lauritzen» fikk Awan «litt under norm» for ikke å bidra til fellesskapet. Befalets tilsnakk gjorde at han fikk en real oppvåkning.

Flyttet hjemmefra

– Jeg skjønte med en gang jeg kom hjem at jeg måtte flytte ut. Jeg var sånn: «Det her går ikke. Jeg må jo kunne bli voksen, stå på mine egne bein og ta ansvar selv». Da er det meg selv jeg må svare til. Om jeg velger ikke å ta oppvasken, er det jeg selv som må ta den. Det er jeg som må vaske klærne mine, støvsuge, sørge for at ting er rent og ligger godt på plass.

Artisten bor nå i et kollektiv i Oslo, og mener nå at han er blitt en bedre versjon av seg selv.

– Hvis rommet mitt ser helt grusomt ut og jeg lar det ligge, så er det ikke lenger sånn at mamma har ryddet det mens jeg har vært borte. Jeg har blitt mer lat av det, for jeg forventer at noen skal gjøre det. Men hvis det har gått tre uker uten at det er vasket nå, tenker jeg: «Ah, det er jo jeg som må gjøre det». 25-åringen må jo vokse opp før eller senere de også, sier han.

