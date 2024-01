Slottet med blemme da prinsessen ble født

Grytidlig onsdag morgen 21. januar 2004, i 04-tiden, kjørte en vordende far sin kone til Rikshospitalet i Oslo. Fem timer senere skulle en kommende dronning se dagens lys i den norske hovedstaden.

Den nybakte faren, den da 30 år gamle kronprins Haakon, kunne selv annonsere at fødselen hadde gått fint, og at alt sto bra til med mor og barn.

STOLT FAR: Kronprins Haakon møtte pressen kort tid etter at sin førstefødte, datteren prinsesse Ingrid Alexandra, var født. Han var tydelig stolt og rørt over den historiske begivenheten. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Han måtte også korrigere tidspunktet for fødselen, fra 09.14 til 09.13, som Slottet hadde gått ut med, kort tid før den provisoriske pressekonferansen i foajeen på Rikshospitalet.

– Det var en utrolig flott og sterk opplevelse. Hun tok fram morskraften og alt gikk bra. Kronprinsessen og prinsessen er på vei til Skaugum, og dit skal jeg også reise nå. Det er fint å få ro rundt dette, sa en tydelig rørt kronprins til det fremmøtte pressekorpset.

Han kunne også opplyse om at prinsessen, som siden skulle få navnet Ingrid Alexandra, veide 3686 gram og var 51 centimeter lang da hun kom til verden.

SJARMTROLL: Prinsesse Ingrid Alexandras første sommer ble blant annet tilbrakt med mamma og storebror Marius på Skaugum. Dette bildet er fra august 2004. Foto: Lise Åserud / NTB

– Fremstår som en rolig og trygg person

Nå kan prinsesse Ingrid Alexandra feire at hun har fylt 20 år, og denne dagen blir feiret ved Skjold leir i Indre Troms. Jubilanten har nemlig akkurat gått i gang med sin tolv måneder lange førstegangstjeneste ved Ingeniørbataljonen i Brigade Nord.

Vi har tatt en prat med TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen om prinsessen som én dag skal ta over tronen etter sin far.

KONGEHUSEKSPERTEN: Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen er TV 2s egen kongehusekspert. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– På disse tyve årene, hva slags inntrykk sitter vi, folket, igjen med av prinsessen?

– Prinsesse Ingrid Alexandra har vært noe skjult for offentligheten, så godt det har latt seg gjøre. Hvilken type prinsessen er vil derfor være vanskelig å si. Av det lille vi har sett, fra liten jente på Slottet til myndig prinsesse på offisielt oppdrag, fremstår prinsessen som en rolig og trygg person, mener Schulsrud-Hansen.

Han trekker frem at 20-åringen også har arvet lynne og personlighetstrekk av sin far.

– En velfundert distanse, lik kronprins Haakon, kan også spores. Intet ord som ytres er tilfeldig, de er nøye overveid.

SKIGLEDE: Prinsesse Ingrid Alexandra med mamma og hunden Milly Kakao i skisporet i Asker i 2012. Foto: Lise Åserud / NTB

– Hva slags kronprinsesse, og etter hvert dronning, tror du at hun kommer til å bli?

– Jeg er ikke synsk, så dette er et vanskelig spørsmål å besvare. Men med de forbildene og foregangspersonene prinsessen har rundt seg, har jeg stor tro på det norske monarkiets fremtid. Det menneskelig er monarkiets sterkeste kort. Får håpe det spilles riktig, sier Schulsrud-Hansen engasjert.

– Idretten står sterkest hos prinsessen



Til tross for at prinsessen til dels har vært skjermet for offentligheten, har folket likevel fått inntrykk av at prinsessens interesseområder er klima- og miljø, samt sportslige aktiviteter som surfing, skigåing og annen vannsport.

– Det er idretten som står sterkest hos prinsessen, rent utad, i alle fall. Prinsessen har vel sagt at det gikk sport i å kjøre fra livvaktene på slalåm, og det sier vel det meste.

SURFING: Prinsesse Ingrid Alexandra deltok i NM i bølgesurf på Borestranden på Jæren i Rogaland høsten 2022. Foto: Carina Johansen / NTB

Dette er interesseområder som prinsessen både har arvet etter sin far, sin farfar kong Harald (86) og også oldefar kong Olav.

– Det norske monarkiet har alltid forholdt seg til det våte element, fra kong Haakon i marinen, seilingen til kong Olav og kong Harald, og surfingen til kronprins Haakon og nå prinsesse Ingrid Alexandra.

FARMOR ØYESTEN: Det er ingen tvil om at prinsesse Ingrid Alexandra er en tro kopi av sin farmor dronning Sonja. Dette bildet ble tatt under julefotograferingen i 2014. Foto: Lise Åserud / NTB

En tro kopi

Det er mange som påpeker at prinsessen er en tro kopi av både sin far og sin farmor dronning Sonja (86). Både utseendemessig, lynne og personlighet.

– Utseendemessig er de ganske like, det vil jeg jo være enig i. Og en blir ofte lik sine foreldre eller besteforeldre hvis en omgår dem mye. Som nevnt tidligere vil jeg si at det er dette reserverte, gjennomtenkte, tenkende som er felles for dem alle.

Schulsrud-Hansen legger til:

– Ordene man ytrer tillegges ofte en annen dimensjon enn det de kanskje hadde tenkt i utgangspunktet, så det er viktig å holde tungen rett i munnen.

SAMMENSVEISET: Prinsesse Ingrid Alexandra med deler av familien på Mågerø i 2018. Foto: Lise Åserud / NTB

– Tror du at prinsessen har det friere i prinsesserollen enn det faren og farfaren hadde det i sine roller, før de ble kronprins?

– Jeg ville kanskje sagt at prinsessen er mer innskrenket i sin rolle, da på grunn av sosiale medier og den medievirkeligheten som omgir oss, mener kongehuseksperten.

– Nesten større krav nå enn før

Han påpeker at det skal godt gjøres å være en offisiell prinsesse og en privat prinsesse i dagens samfunn.

– Det er nesten større krav til at en skal være seg selv hele tiden, noe som ikke alltid er forenlig. Prinsesserollen er en jobb like mye som tittel og fødselsrett.



TRE GENERASJONER: Portrettfoto tatt av prinsesse Ingrid Alexandra, med pappa kronprins Haakon og farfar kong Harald i 2019. Foto: Lise Åserud / NTB

– Det kan virke som at prinsessen har et spesielt nært bånd til farmor, dronning Sonja. Tror du at dette er tilfelle fordi dronningen har banet vei for kvinner i det norske kongehuset?

– Hvis en tenker på fremtiden, og den rollen prinsessen en dag skal ha, er det ikke dronningens. Det er kongens. Dronning Sonja har lagt grunnlaget og malen for en norsk dronningrolle, som ingen hadde gestaltet siden dronning Maud.

LÆRERMESTER: Det er ingen tvil om at dronning Sonja guider og veileder sitt kjære barnebarn i rollene som fremtidig kronprinsesse og dronning – til tross for at det er monarkens fotspor hun føkger i. Her fra avdukningen av to nye skulpturer i «Prinsesse Ingrid Alexandras skulpturpark» i Slottsparken i 2017. Foto: Lise Åserud / NTB

En rolle dronning Maud ikke gjorde særlig mye ut av, skal vi tro kongehuseksperten.

– Denne malen, og forbildet dronning Sonja er, vil nok kronprinsesse Mette-Marit nyte godt av. Prinsesse Ingrid Alexandra skal derimot være monark, og følge i sin bestefars fotspor.

Opptil prinsessens fremtidige ektemann

Schulsrud-Hansen forklarer at det blir opptil prinsessens fremtidige ektemann å påta seg den stillingsbeskrivelsen dronningene historisk har hatt.

– Rett og slett skape rollen «prinsgemal». Så får vi se, om han følger i mønsteret til den pliktoppfyllende, men krasse, prins Philip av Storbritannia, eller den pliktoppfyllende, men tidvis kontroversielle, prins Henrik av Danmark. Det er bare å vente i spenning.



I FARFARS FOTSPOR: Prinsesse Ingrid Alexandra vinker til barnetoget med bestefar kongen på nasjonaldagen i 2014. Foto: Lise Åserud / NTB

– Hvordan tror du at de neste ti årene for prinsesse Ingrid Alexandra kommer til å utvikle seg?

– De neste ti årene avhenger av om et tronskifte har funnet sted eller ikke. I første omgang skal prinsessen gjennom førstegangstjenesten og studier. Det beste for Norge – og monarkiet – er at dette får skje i ro og mak.

Da prinsesse Ingrid Alexandra ble født for nå 20 år siden, var hun den første kvinnelige tronarvingen født i Norge. Og også den første jenta med arverett til tronen, etter at lik arverett for kvinner og menn ble innført ved en grunnlovsendring i 1990.