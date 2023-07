Sliter med salget – leier ut «Sommerhytta»-hyttene

Hytteutbyggeren gjør et nytt grep inntil fjorårets TV-hytter får nye eiere.

I fjor vant ekteparet Sara Meyer Boudaya (28) og Ibrahim Mahnin (30) drømmehytta til odel og eie i «Sommerhytta».

De tre resterende TV-hyttene på Nes Strandhager på Romerike ligger fremdeles ute på markedet etter ett år.

Fritidsboligene på 35 kvadratmeter langs Glomma har en fastpris på 3.290.000 kroner. Totalt er 93 hytter oppført på Nes Strandhager. Fem hytter venter på eiere, der tre av dem er hyttene fra «Sommerhytta».

TV 2 har tidligere omtalt at hyttene har blitt utstyrt med solcellepanel for å få fart på salget.

INTET SALG: De tre «Sommerhytta»-hyttene på Nes Strandhager på Romerike fra fjorårets sesong står fremdeles uten eiere. Bildet er tatt før hyttene ble pusset opp. Foto: TV 2

Utleie

Utbygger i Smartbo, Espen Skoglund, som står for salg og utbygging av Nes Strandhager, sitter stille i båten til tross for at kjøperne har latt vente på seg.

Skoglund ønsker ikke å sette ned prisen, og tror markedet vil snu etter hvert.

– Hyttesalget går i sykluser. Vi kommer ikke til å dumpe noen priser, sier han til TV 2.

Hytteutbyggeren har imidlertid bestemt seg for å leie ut hyttene fra det populære programmet inntil de blir solgt.

– Vi har tenkt til å leie ut noen av de «Sommerhytta»-hyttene.

Bryter sammen i tårer

Skoglund forklarer at de ønsker å nå ut internasjonalt, og skal benytte seg av Airbnb-utleie.

– På Nes er det veldig fint på sommeren med sandstrand. Dette er Norges riviera, som vi så frekt har valgt å kalle det. Det er mange utenlandske turister som synes at det er billigere enn hva nordmenn synes, grunnet valutaen og svak krone. Det er det vi har tenkt på som løsning til de blir solgt. Det er bedre enn at de bare står der, sier han.

Priser etter forhold

Utbyggeren forteller at de er i ferd med å legge ut annonser, og at de trolig setter leieprisen til rundt 2000 kroner døgnet.

– Vi har ikke lyst til å være dyriske. Det å legge seg over i pris er jo også dumt.

Han peker på ordinære utleiehytter kontra «Sommerhytta»-hyttene.

– De er mye bedre innvendig enn kanskje disse «Sommerhytta»-hyttene, som ikke er helt ferdige, så vi må ta hensyn til det når vi skal se på hvilken pris vi bør legge oss på. Andre utleiehytter kan jo ha bestikk, tallerkener og ting og tang. Her blir det mer nedstrippet, og folk må klare seg selv, sier Skoglund.

Etter at fritidsboligene har stått tomme i nærmere to år, blir det tatt en sjau før eventuelle leietakere er på plass.

Tidligere «Sommerhytta»-deltaker Daria Klovholt (26) delte en TikTok-video i mai der hun viste glimt av en gjengrodd hage rundt hytta hun og partneren pusset opp i 2022-sesongen.

– Vi har ingen gartner eller lignende der, men dette er jo relativt lett å fikse opp i, sier Skoglund om forfallet.

