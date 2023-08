Sliter med salget av «Mesternes mester»-villa

I 2020 huset villaen «Mesternes mester»-deltakerne. Aksel Lund Svindal stakk av med seieren, og ble senere programleder for NRK-serien.

Sesongen, som ble sendt på TV i 2021, hadde svært gode seertall, med episoder som i snitt ble sett av 1,5 millioner.

Villaen har også en egen Facebook-side, hvor det frontes at boligen ble brukt til innspillingen.

Til tross for omfattende eksponering, har ikke villaen blitt solgt. Nettavisen skrev i fjor at boligen ble lagt ut for salg for fjerde gang.

Boligen, som i annonsen blir omtalt som en «herskapelig og påkostet praktvilla», har nå en prisantydning på 18.490.000 kroner.



Ifølge Klikk.no ble villaen først lagt ut til en prisantydning på 21 millioner kroner.

Etter at arendalsvillaen ble vist på TV, har den senere blitt lagt ut på nytt med en prisantydning på 25 millioner kroner, ifølge Finansavisen.

I skrivende stund er villaen den dyreste boligen som er oppført for salg på Finn.no i området.

Lukrativt

Boligen ble bygget i 1913. Ekteparet som har eid boligen siden 2015 har tjent godt på utleie, ifølge Børsen.

På nettsiden til Arendalsuken er villaen listet som ett av stedene man kan leie for arrangementer, med en dagspris på rundt 50.000 kroner.

I en Finn-annonse opplyses det at huset kan leies for 15.000 kroner per natt, og at det i sommer har blitt leid ut med en ukespris fra 90.000-200.000 kroner.

Kristoffer Eastwood, eiendomsmegler ved Nordvik Eiendom, forteller at Sophienborg, som eiendommen heter, egner seg svært godt til utleie med dens unike beliggenhet og mulighet for å huse opptil flere familier:

– Sophienborg ligger midt i smørøyet for arrangementer som «The Tall Ships' Races» og Arendalsuka. Man ser at eiendommen er spesielt ettertraktet i disse periodene.

Ettersom selger bor utenlands og har sin primærbolig der, må eiendommen vike i den forbindelse.

Med en prisantydning som har gått opp og ned de siste årene, forklarer Eastwood at Sophienborg er en spesiell eiendom som er vanskelig å prissette:

– Prisreduksjon skyldes en kombinasjon av selgers ønske om snarlig salg, samt tilbakemeldinger fra markedet de siste årene. Dette i tillegg til mye bevegelse rundt rentejusteringer og priser generelt.

– For høyt priset

Dette er femte gang boligen er lagt ut for salg, og uten hell er den nå blitt forsøkt solgt i over tre år.

Eastwood forteller til God kveld Norge at boligen har ligget ute for salg i fjor og ved sommertid i år gjennom Nordvik Eiendom. Samt noen ganger med Aktiv Arendal tidligere.

Eastwood tror at den høye prisen, kombinert med et utfordrende marked med stadig økte rentehevninger, kan være en grunn til at den enda står for salg.



– Vi ser dog at nylige prisreduksjoner stadig vekker ny interesse og at det er et økende antall henvendelser. Med alt som skjer i Arendal tatt i betraktning, mener vi nå at Sophienborg er priset for salg, forteller Eastwood.

Eiendomsmegleren skriver i en ny melding til God kveld Norge at det i det siste har vært en del visninger ved boligen, men ingen håndfaste bud.