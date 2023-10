Slipper hint om utroskap

SPEKULASJONER: Flere på sosiale medier speskulerer i om Ashlyn Harris har vært utro mot ekskona Ali Krieger, etter at sistnevnte publiserte et innlegg på Instagram torsdag kveld. Foto: OConnor / AFF-USA.com / Tim Nwachukwu

Denne uken kom nyheten om at «One Tree Hill»-stjernen Sophia Bush (41) og den kvinnelige fotballspilleren Ashlyn Harris (42) skal ha funnet kjærligheten.

Ryktene begynte å florere etter at det forrige uke ble kjent at fotballstjernen har søkt om skilsmisse fra sin ekskone og fotballspiller, Ali Krieger (39).

Eksparet var gift i fire år og har to adoptivbarn sammen.

Bush var på sin side sammen med entreprenøren Grant Hughes i ett år før de giftet seg.

Nå spekulerer imidlertid flere i om Harris har holdt på med Bush mens hun fortsatt var gift med ekskonen.

Innlegg får fansen til å fyre

Torsdag kveld publiserte nemlig Krieger et innlegg på Instagram, som får flere til å spekulere i om Harris har vært utro.



«Forbereder meg til sluttspillet, mens jeg er i min «Beyoncé - Lemonade-æra»», skriver Krieger til flere bilder av henne på fotballtrening.

Fotballspilleren refererer til Beyoncés album «Lemonade» fra 2016.

Da albumet ble sluppet, skapte artisten flere spekulasjoner om sitt ekteskap med rapperen Shawn Corey Carter (53), best kjent som Jay-Z. Flere mente den gang at Beyoncé sang om ekteskapsproblemer og utroskap.

I et intervju med New York Times i 2017 bekreftet også Jay-Z at han har vært utro i tidligere forhold. Om det var mot Beyoncé, har han ikke bekreftet.

ANKLAGER: Jay-Z ble anklaget for å ha vært utro mot Beyoncé etter hun slapp albumet «Lemonade». Foto: Chris Delmas / NTB

På grunn av Kriegers referanse i innlegget, spekulerer nå flere av følgerne i at Harris har vært utro.



«Vi vet alle hva «Lemonade-æra» betyr. Jeg kan ikke tro at dette skjedde. Jeg er så lei meg for det du går gjennom, spesielt i denne tiden av livet ditt», skriver en av følgerne hennes.

Også broren Kyle Krieger har kommentert innlegget, med følgende tekst:



«Elsker deg og er så stolt over deg. Disse horene er ikke lojale, men jeg og fansen din er det».

Flere spekulasjoner

Også på TikTok florerer ryktene, og flere fans spekulerer videre i hva som kan ha skjedd mellom stjernene.



«ROOOOTETE SAKER og vi trenger å snakke om det», skriver en Tiktok-bruker til en video.



I videoen snakker TikTok-brukeren blant annet om at Bush og Harris ble observert sammen under en fotballkamp for to uker siden.

Dette skal ha skjedd i forkant av Harris og Kriegers skilsmisse-nyhet.

En annen bruker hevder hun skjønte at Harris hadde vært utro da nyheten kom ut:

«Da jeg hørte at disse to skulle skilles, tekstet jeg venninnen min umiddelbart, og sa bare «Ashlyn har definitivt vært utro». Og jeg antar at jeg har en egen evne når det kommer til lesbisk utroskap», hevder brukeren.

Sophia Bush og Ashlyn Harris har foreløpig ikke kommentert romansen eller ryktene.