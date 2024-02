Slik snakker du med barna om «kidnapping»

Alle foreldres verste mareritt er å miste et barn. Hva skjer når de blir forsøkt lokket inn i en fremmed sin bil?



I mandagens episode av «Familiekoden» er «farlige fremmede» det aktuelle temaet, der tre barnefamilier blir satt på prøve.

– Man blir jo forbanna

I episoden blir barna sendt ut for å kjøpe is på egen hånd.

Mens de går alene langs veien på vei til butikken, stopper en bil ved siden av dem. En ukjent mann prøver å lokke de inn i bilen, og sier blant annet at han kjenner foreldrene til barna.

Se video av hvordan det gikk øverst i saken.



– Vi ser jo at Ask oppriktig blir redd. At han skjønner at dette er en situasjon som ikke er bra. Derfor reagerer vi så sterkt, sier Guro og Sveis Ovesen, foreldrene til to av barna som er med i eksperimentet.

TA PRATEN: Guro og Sveis Ovesen mener alle foreldre burde ta praten om farlige fremmede med barna sine. I ukens episode blir to av barna deres, Seva og Ask, forsøkt «kidnappet» i et regissert eksperiment. Foto: TV 2

De har valgt å være ærlige med barna om at det finnes mennesker der ute som ikke nødvendigvis har gode hensikter.

– Det finnes mye vondt her i verden. Det handler om å ikke skåne ungene fra alt som er fælt. Gi de et virkelighetsbilde som er realistisk. Gi barna verktøy for å gjenkjenne situasjonen og håndtere den, slår foreldrene Ovesen fast.

– Man blir jo forbanna over at det i det hele tatt skjer, og at det er behov for å ta opp et sånt tema. Sånt skjer jo med barn og det rører jo noe ved alle foreldre.

– Ikke overfør en forelders eventuelle angst

Ifølge psykologspesialist Reidar Hjermann (54) er det flere grep man kan ta for å forberede barn på en slik hendelse.



Hjermann er psykolog ved en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), tidligere barneombud, samt ekspert i TV 2-serien «Familiekoden».

BALANSE: Psykologspesialist Reidar Hjermann mener man burde finne en balanse mellom trygghet og frihet til å utforske. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Han mener at man kan snakke med barna om nesten alt, samtidig som at man må passe på å ikke skremme dem for mye.

– Det er greit å si at man ikke skal bli med fremmede i bilen eller andre steder, selv om de sier at de kjenner foreldrene eller andre som barna lever tett på.

Psykologen forklarer at barn både skal være trygge og føle seg trygge.

– Derfor er det et poeng å ikke overføre en forelders eventuelle angst for kidnapping på barna, fordi det, tross alt, nesten aldri skjer.



– Bør prøve nye ting for å bli robuste

I episoden reagerer flere av foreldrene med tårer og uttrykker at det er vondt å se på at barna forsøkes å lokkes inn i en ukjent bil. En som derimot blir litt lattermild av det hele, er deltaker Marius Astrup Thoresen (50) fra Ambisjonsfamilien.

«Unnskyld, men jeg sitter og tenker at det er noe galt med meg når jeg ser den reaksjonen», sier Thoresen til de andre foreldrene.

Han mener man skal være forsiktig med å overbeskytte barna, da det kan hindre barnets utvikling. Thoresen er også redd for at frykten kan ta overhånd og ødelegge «de norske verdiene», hvor han legger vekt på tillit.

REAGERER ANNERLEDES: Mens flere av foreldrene tok til tårene, trakk Marius Astrup Thoresen på smilebåndet. Han mener man skal være forsiktig med å være for overbeskyttende. Foto: TV 2

Psykolog Hjermann mener Thoresen har et godt poeng i at man bør finne en balanse mellom trygghet og frihet til å utforske.

– Barn bør prøve nye ting for å bli robuste og selvstendige individer som tåler en trøkk. Dersom foreldrene er sammen med barna når barna for første gang prøver ut nye ting, ivaretar man både tryggheten og barnas viktige utprøving. Da blir det lettere å slippe dem ut på egne bein senere.



Hjermann understreker i tillegg viktigheten av at foreldre rydder så godt de kan i eget skap før de skal begynne å veilede barna i verden.

– Dette gjelder mer enn i spørsmål om kidnapping. Kanskje vel så ille er foreldrenes livslange angst for skole, autoriteter, sykdommer og andre ting som har en tendens til å smitte over på barna.

Dette sier politiet

Siv Alsén er senior kommunikasjonsrådgiver i Oslo politidistrikt.



Hun sier at politiet oppfordrer foreldre til å snakke med barna sine om tematikken, og at eventuelle saker anmeldes.

– Vi forstår at slike hendelser er egnet til å skape bekymring.

Videre forteller hun at politiet tar sakene på alvor og jobber med å oppklare disse når saker kommer inn.

– Det er derfor viktig å melde fra til politiet om konkrete observasjoner av slike eller tilsvarende hendelser.

«Familiekoden» ser du mandager på TV 2 Play og på TV 2 Direkte klokken 20.00.