Slik skal Lavrans Solli kombinere familielivet med «Skal vi danse»

Den tidligere svømmeproffen Lavrans Solli (31) skal i høst konkurrere om seier i «Skal vi danse» med dansepartneren Amalie Aune (20).

Solli er gift med influenseren Anja Johansen (36), og sammen har de døtrene Frøya (9) og Maud (4).

Å delta i «Skal vi danse» er krevende, med mye trening og direktesendinger på lørdager.

Solli forteller til TV 2 at det har vært en diskusjon om hvordan familielivet skal kombineres med «Skal vi danse» denne høsten. Han avslører at timingen er litt uheldig, siden også kona har mye på tapetet fremover.

– Vi har jo hatt noen runder hjemme på det, og vi har blitt enige om at vi skal få det til. Anja skal begynne å studere nå, så hun får ganske mye på hjemmebane siden hun skal ta en bachelorgrad i norrøn mytologi, runer og vikingtiden og sånn.

Kort vei til studio

Solli – som for øvrig var med i den første sesongen av «Farmen kjendis» – har klokkertro på at de vil finne en løsning, og at behovet for barnevakt blir minimalt.

– I utgangspunktet tror jeg ikke vi trenger så mye barnevakt. Det blir jo på sendingene, selvfølgelig, men jeg tror det skal gå greit. Vi bor på Fornebu, så det er ikke så langt unna, sier han, og sikter til at «Skal vi danse»-studioet ligger på nettopp Fornebu.

EKTEPAR: Anja Johansen og Lavrans Solli (fotografert i 2014) har vært kjærester siden 2013, og giftet seg i 2022. Foto: Stian Lysberg Solum

– Vet ikke helt hva jeg kommer til

Dansepartneren Amalie Aune fra Kristiansand debuterer som proffdanser i høstens sesong. Hun tør ikke spå hvordan hverdagene blir fremover, men hun gleder seg og er innstilt på å ta én dag av gangen.

– Altså, «Skal vi danse» er jo en pikedrøm, da. Jeg vet ikke helt hva jeg kommer til, men det tar vi «as we go».

Aune sluttet faktisk med profesjonell dans for to år siden, men ser nå frem til å gjøre et comeback på parketten med Solli.

– Det ligger i kroppen. Jeg er ikke helt elendig ennå, sier hun og ler.

DANSEPARTNER: Lavrans Solli danser med Amalie Aune i «Skal vi danse». Foto: Espen Solli / TV 2

Begrenset danseerfaring

Det er god stemning på dansetreningene, men Solli sliter litt med å tyde reaksjonene til Aune.

– Hun ler når jeg gjør det dårlig, og hun ler når jeg gjør det bra. Så det er umulig å vite underveis hva hun tenker. Jeg gjør så godt jeg kan, så får vi se hvordan det blir, sier Solli lattermildt.

Han kan ikke skryte på seg voldsom danseerfaring.

– Det nærmeste jeg kommer, er at jeg har en søster som har danset mye ballett – og jeg har ofte sett henne danse – og jeg har en far som er operasanger, så jeg har hørt mye musikk. Men jeg har ikke beveget meg så mye.

Etter lørdagens premieresending, havnet Solli og Aune blant de tre parene som fikk færrest poeng og som dermed regnes som usikre. Kommende lørdag får de sjansen til å heve seg.

«Skal vi danse» sendes på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdager klokken 20.00.