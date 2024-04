Slik sjekket han opp kjæresten: – Gikk ned på kne

Chris Holsten (30) og skuespiller Vivild Falk Berg (25) feiret nyttårsaften sammen, men det var ikke før i februar at artistens manager bekreftet at de to var et par.

– Det er gøy å ha den katta ute av sekken etter å ha gått på rød løper den siste tiden og vært veldig kryptisk, sier Holsten til God kveld Norge under Spellemannprisen.



Artisten omtaler Berg som «livets dame», og sier at han har det veldig bra med henne.

Vivild Falk Berg på Gullruten i 2022. Foto: Eivind Senneset/ TV 2

– Vi har det ekstremt fint sammen og vi er en bra match. Vi er både like og ulike, også er hun veldig pen og morsom.

– Hvordan møttes dere?

– Det var egentlig veldig tilfeldig gjennom noen felles venner av meg, svarer Holsten.



Anledningen var hans 30-årsdag, hvor han kjente alle gjestene, bortsett fra Berg.

– Og da var jeg sånn: «Hmm, hvem er det?». Så ble jeg nysgjerrig.



– Hvem sjekket opp hvem?



– Jeg sjekket hun opp 100 prosent, sier han, og røper deretter fremgangsmåten:



– Hehe. Jeg gikk ned på kne og spurte om hun ville spise kebab med meg. Jeg gjorde det. Hun var veldig «hard to get» i starten der, så jeg måtte ty til «esset» mitt.

De to har vært sammen i snart ett år. Nå ser han frem til en festivalsommer fylt med konserter, og kjærestetid.

– Hun dukker kanskje opp på noen av dem, hun liker å heie, avslutter Holsten.