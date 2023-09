Slik reagerer verden på nyheten

Nyheten om prinsesse Märtha Louises (51) bryllup nummer to har spredt seg utover Norges landegrenser. Kanskje ikke så rart, ettersom forloveden Durek Verrett (48) er amerikansk.

Men det blir ikke et glamorøst L.A.-bryllup, som mange kanskje hadde forestilt seg. Derimot blir bryllupet avholdt med pomp og prakt i naturskjønne omgivelser i vakre Geiranger.

Og spesielt nærheten til naturen har vært viktig for paret i valget av bryllupslokasjon.

«Vi er utrolig glade for å kunne feire kjærligheten vår i Geirangers vakre omgivelser. Det betyr mye for oss å samle våre nærmeste på et sted som er så rikt på historie og spektakulær natur. Geiranger er det perfekte sted for å omfavne vår kjærlighet» uttrykte paret i en felles uttalelse, som ble publisert i midten av september.



Datoen for bryllupet er satt til lørdag 31. august 2024, og det er ventet rojale og celebre venner fra fjern og nært. Bryllupet skal finansieres privat, og ikke av kongehuset.

Medier trekker frem rasisme

Den britiske nyhetskanalen BBC er blant dem som skriver om den gledelige begivenheten, og trekker også frem kontroversene det kommende ekteparet har skapt i Norge.

Blant annet at sjamanen føler seg utsatt for rasisme, har hevdet at han forutså terrorangrepet 9/11 to år før det inntraff, og at han skal ha hevdet at han har oppstått fra de døde. De omtaler også prinsessens interesse for alternativ medisin.

Også spanske Hola trekker frem kontroversene rundt rasisme, sjamanens virksomhet og prinsessens tanker rundt alternativ medisin.

Det amerikanske magasinet People omtaler også prinsessebryllupet. Prinsessen gjorde et eksklusivt intervju med magasinet kort tid etter forlovelsen sommeren 2022.

Den gang sa den rojale trebarnsmoren at forlovelsen kom som et sjokk på henne. Verrett gikk ned på kne på et ryttergods i San Juan Capistrano i California, med en diamantring med grønn smaragd. Hver diamant representerer prinsessens tre døtre.

– Jeg var i sjokk, og det skyldte en massiv bølge av emosjoner gjennom meg, som fikk meg til å skjelve. Det var så rørende og fantastisk at mannen jeg elsker mer enn noe i verden var nede på ett kne og spurte om min hånd, sa prinsessen til People i fjor.



Britiske Hello Magazine gleder seg på sin side til spektakulære bilder fra de naturskjønne omgivelsene.

«I stedet for å velge en storslått, kongelig venue, slik som Oslo Domkirke som storebror kronprins Haakon gjorde, har prinsessen valgt et firestjerners hotell med «dramatiske» omgivelser. Vi er sikker på at de kommer til å være de perfekte omgivelsene for bryllupsbildene!».

Lykkeønskningene strømmer inn

Her hjemme har flere kjendisvenner sendt sine lykkeønskninger via sosiale medier. Under det ferske bildet av det kommende ekteparet, som ble publisert i forbindelse med annonseringen av bryllupsdatoen, strømmer gratulasjonene inn.

«Fine dere! Episk valg av bryllupsdestinasjon», skriver den norske supermodellen Hanneli Mustaparta (40).



«Love you guys so much this is historical and beautiful in every way», skriver stylist og «Jakten på kjærligheten»-programleder Jan Thomas (56).



Hans samboer, «Skal vi danse»-aktuelle Harlem Alexander (35), skriver følgende: «Så glade på deres veiene. Lenge leve kjærligheten!».

«Det er et nydelig bryllupslokale!! Ikke minst, så representabelt for norsk natur på sitt flotteste», skriver tidligere «Farmen»-vinner Tonje Garvik (33).



Mens den kommende ektemannen selv, Durek Verrett, skriver til bildet den fremtidige kona har lagt ut: «Elsker deg, kjære. Du er mitt alt».