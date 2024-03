Slik påvirket «Bakemesterskapet» bryllupet

Om få måneder gifter artisten seg i Barcelona. Den store dagen vil inneholde overraskelser for både brudeparet og de 160 gjestene.

Det er snart to år siden Ulrikke Brandstorp (28) sa «ja» da Oskar Nordberg (30) gikk ned på kne under en piknik-tur.

I mellomtiden har hun hatt en tilsynelatende heftig timeplan med musikal-hovedrolle, deltakelse i Melodi Grand Prix og «Skal vi danse», samt juleturné.

Akkurat nå er hun å se på NRK som programleder i «Bakemesterskapet».

PROGRAMLEDER-DEBUT: «Bakemesterskapet» er i skrivende stund blant de mest sette seriene hos statskanalens strømmetjeneste. Foto: NRK

Produktive Brandstorp har tidligere uttalt at bryllupsplanlegging «bare er kos».

I starten av juni står hun brud i Spania – har alt gått på skinner?

Endret mening

– Jeg tror vi har kontroll på det meste, svarer hun til God kveld Norge.

For et par helger siden dro paret til Barcelona for å ordne de siste detaljene – som å smake på maten som skal serveres.

– Det er jo greit å dobbeltsjekke et par ting, for noen ganger blir ting litt «lost in translation», haha.

SKAL FESTE I SLOTT: I dette ærverdige lokalet like utenfor Barcelona skal giftemålet feires. Foto: Privat

Men for mange er det kanskje oppsiktsvekkende at bake-programlederen ikke hadde noen planer om å servere kake.

– Vi hadde faktisk tenkt til å ikke ha bryllupskake, røper hun, og fortsetter:

– Før «Bakemesterskapet» så tenkte jeg ikke at kaka var så viktig.



Programlederen forteller at TV-tiden førte til at det begynte å komme ganske mange spørsmål rundt bryllupskaken.

– Etter programmet så har også jeg innsett hvor viktig og samlende bakst er! Det er jo tradisjoner, følelser minner og knyttet til det.



Dermed dro paret på prøvesmaking i Spania, og ble «solgt».

– Nå gleder vi oss veldig til å samle gjestene rundt bryllupskaka vår. Jeg håper smakene i kaka vil minne gjestene på bryllupshelgen for resten av livet.



Men en liten tradisjons-tvist blir det.

– Vi skal servere den før middagen, og den skal inneholde en liten overraskelse!



Årsaken til at desserten kommer først er for å ikke avbryte festen, forteller den kommende bruden.

– I de fleste bryllupene jeg har vært i tidligere har kaken blitt servert ganske sent. Pluss at man ofte er så sykt mett etter middagen. Jeg tror det blir en super løsning.

– Ble rimelig svett

Et destinasjonsbryllup krever mye logistikk, og et bekymringsmoment for Brandstorp har vært hvordan hun skal frakte brudekjolene.

Artisten har valgt seg ut to bryllupskjoler, hvor den ene skal brukes kvelden før. – Jeg «gønner» på og skal forhåpentligvis gifte meg bare en gang, kommenterer hun i en Instagram-video. Foto: Privat

– De får ikke plass i håndbagasjen, og jeg sender de absolutt ikke i en koffert. Typisk at akkurat de forsvinner ut i intet.

Hun vurderte å kjøpe et eget sete på flyet til kjolene, men slapp den ekstra kostnaden da svigers kom til unnsetning.

– Jeg har verdens snilleste svigerforeldre som faktisk kjører bobil ned til Spania med kjolene. Beste bryllupsgaven de kunne ha gitt meg, kommenterer hun.

Hva brudgommen skal gå med, aner hun ingenting om.

– Han fortalte meg at det var knallrøde detaljer på dressen, og da må jeg innrømme at jeg ble rimelig svett.



– Heldigvis var dette bare tull. Jeg er sikker på at Oskar blir superfin, og det er jo litt spennende at jeg ikke vet.



Maurstad som toastmaster

28-åringen holder kortene tett til brystet når det kommer til opptredener og innslag i bryllupet.

– Jeg kan jo ikke avsløre om jeg skal gjøre noe spesielt, sier hun og poengterer at forloveden kan få med seg artikkelen.



I Spania vil 160 gjester samles, og på spørsmål om noen kjente fjes innehar viktige roller, svarer hun:

– Det kan vel hende at det ikke bare er nær familie i den gjengen. Vi føler vi har vært verdens heldigste med toastmaster – da var gode venn Scott Maurstad takket ja – en av de morsomste menneskene vi vet om, så det blir helt fantastisk!